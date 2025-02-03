Каждый шестой тюменец передумал ехать на Черное море из-за разлива мазута в Анапе

Каждый пятый (21%) работающий тюменец планировал летом отдохнуть на юге России у Черного моря. 16% опрошенных теперь сомневаются, что поездка состоится, причина — разлив нефти в Анапе. Только 5% не будут пересматривать планы, потому что собираются в гости к родственникам, следует из опроса SuperJob.