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Posted 3 февраля, 05:53

Published 3 февраля, 05:53

Modified 3 февраля, 05:56

Updated 3 февраля, 05:56

Каждый шестой тюменец передумал ехать на Черное море из-за разлива мазута в Анапе

Каждый шестой тюменец передумал ехать на Черное море из-за разлива мазута в Анапе

3 февраля 2025, 05:53
Фото: 1MI.
Порядка 16% опрошенных тюменцев пересмотрели планы на отпуск из-за экологической аварии на Черноморском побережье. Специалисты считают, что под угрозой может оказаться не только этот туристический сезон.

Каждый пятый (21%) работающий тюменец планировал летом отдохнуть на юге России у Черного моря. 16% опрошенных теперь сомневаются, что поездка состоится, причина — разлив нефти в Анапе. Только 5% не будут пересматривать планы, потому что собираются в гости к родственникам, следует из опроса SuperJob.

Тюменцы с детьми планировали отдых на Черноморском побережье чаще бездетных: их 24% и 12% соответственно. Теперь 18% семей с детьми и 10% бездетных респондентов раздумывают, где провести отпуск.

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Опрос проведен сервисом SuperJob 27–30 января 2025 года среди трудоустроенных жителей Тюмени.

Специалисты Института водных проблем РАН считают, что разлив мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров затронет как минимум один туристический сезон.

Ранее ученые Научно-технологического университета «Сириус» определили, что песок с пляжей Анапы в 14 раз грязнее, чем это предусмотрено нормами. В каждом килограмме песка содержится 4,2 тыс. мг нефтепродуктов.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Черное море#Отпуск#Опрос
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