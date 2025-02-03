Каждый шестой тюменец передумал ехать на Черное море из-за разлива мазута в Анапе

Posted 3 февраля, 05:53
Published 3 февраля, 05:53
Modified 3 февраля, 05:56
Updated 3 февраля, 05:56
Каждый пятый (21%) работающий тюменец планировал летом отдохнуть на юге России у Черного моря. 16% опрошенных теперь сомневаются, что поездка состоится, причина — разлив нефти в Анапе. Только 5% не будут пересматривать планы, потому что собираются в гости к родственникам, следует из опроса SuperJob.
Тюменцы с детьми планировали отдых на Черноморском побережье чаще бездетных: их 24% и 12% соответственно. Теперь 18% семей с детьми и 10% бездетных респондентов раздумывают, где провести отпуск.
Опрос проведен сервисом SuperJob 27–30 января 2025 года среди трудоустроенных жителей Тюмени.
Специалисты Института водных проблем РАН считают, что разлив мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров затронет как минимум один туристический сезон.
Ранее ученые Научно-технологического университета «Сириус» определили, что песок с пляжей Анапы в 14 раз грязнее, чем это предусмотрено нормами. В каждом килограмме песка содержится 4,2 тыс. мг нефтепродуктов.