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Posted 3 февраля, 07:26

Published 3 февраля, 07:26

Modified 3 февраля, 07:53

Updated 3 февраля, 07:53

В Тюмени предложили вдвое увеличить минимальную цену в такси

«Им дай волю»: тюменцы боятся, что после повышения цены на такси уже не остановятся

3 февраля 2025, 07:26
Фото: 1MI.

В Тюмени предложили вдвое увеличить минимальную цену в такси

Сюжет
Зарплата
Тюменцы опасаются, что после разового повышения цены на услуги такси будут расти постоянно. Таксисты рассказали, сколько получают на руки из платы за поездку.

Водители сервиса «Яндекс.Go» вновь пожаловались на снижение доходов и подняли вопрос наценки. В одном из таксопарков URA.RU сообщили, что средний заработок водителя 2-2,5 тыс. рублей за смену, а себестоимость поездки растет за счет подорожания бензина, запчастей и техобслуживания. Минимальную цену поездки предложено установить в 200 рублей.

«Да где они по 100 рублей?»

Новость вызвала бурные обсуждения в городских пабликах. Некоторые тюменцы за каждую поездку оставляют чаевые, потому что их возят почти задаром. Но большинство горожан считают, что уже тратят на такси больше разумного, и после нового повышения тарифов услуга станет роскошью.

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«Я давно уже не видел такси меньше 200 рублей», «Да где они по 100?», «А чего не от 500? Все им мало», «Что-то никто ещё не ушёл из такси. А дай им волю — будет минималка 1000 рублей за 500 метров», «Можно уйти из такси на какой-нибудь завод. Много где людей не хватает», — возмутились тюменцы.
«Меньше 240 рублей цен нет никогда. Это Зареки до Володарского. А если, не дай бог, снежинка упадет, — 540 рублей. А если летом жара, и все на улице гуляют — 650 рублей», — поделилась опытом горожанка, и десятки человек согласились с ней, поддержав ее комментарий лайками.

Участники дискуссии также отметили, что вопрос повышения цен на такси возник не сейчас, а продолжает муссироваться уже некоторое время. Но водители, хотя и жалуются, продолжают работать в такси. Тюменцы задались вопросом, так ли мало зарабатывают таксисты, как говорят. Некоторые решили, что причина жалоб — обычная жадность.

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Всем должен отдать

Нашлись те, кто подробно объяснил, куда уходит плата за поездки на такси. Оказалось, не совсем в карман водителя. Таксисты подтвердили падение заработка на фоне нового скачка цен на бензин. При этом, у многих есть серьезные препятствия для смены сферы деятельности.

«С этих 300 рублей он должен отдать до 20% комиссии, 4% — за самозанятого. Уже остаётся 225 рублей. Потом скидываем минимум на литр бензина 60 рублей, ведь до вас доехать надо и довезти, а в пробках и больше расход. Вот и остаётся с ваших 300 рублей ему в карман 100+. И это не считая обслуживания машины», — пояснил один из участников дискуссии.
«Я сам работаю в такси. К примеру, пробег 23 км, потрачено время 48 минут и цена 520 рублей. Свой процент забирают „Яндекс“, парк, статус самозанятого, расход топлива. С этих 520 осталось, ну, рублей 170», «Чтобы рассуждать о высоких ценах, надо в такси поработать! Работа, прямо скажем, не для слабонервных», «Для такси цены обязательно нужно поднять в два раза», — написали водители.
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Они отметили, что не все могут уйти в другие профессии. Например, уроженцам соседних стран даже с паспортом РФ проще возить людей, чем работать на стройке. А других вариантов у них почти нет. Также в чате рассказали, что многие таксисты работают шесть дней в неделю, и работа становится их образом жизни. Чтобы иметь нормальный заработок, они постоянно находятся в цикле «спать да работать».

Как писал «Наш Город», с начала 2025 года водители такси в Тюмени стали зарабатывать до 108,9 тыс. рублей в месяц. Но по сравнению с прошлым годом их доходы уменьшились.

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