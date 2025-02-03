«Им дай волю»: тюменцы боятся, что после повышения цены на такси уже не остановятся

Они отметили, что не все могут уйти в другие профессии. Например, уроженцам соседних стран даже с паспортом РФ проще возить людей, чем работать на стройке. А других вариантов у них почти нет. Также в чате рассказали, что многие таксисты работают шесть дней в неделю, и работа становится их образом жизни. Чтобы иметь нормальный заработок, они постоянно находятся в цикле «спать да работать».