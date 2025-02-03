«Им дай волю»: тюменцы боятся, что после повышения цены на такси уже не остановятся

Posted 3 февраля, 07:26
Published 3 февраля, 07:26
Modified 3 февраля, 07:53
Updated 3 февраля, 07:53
Водители сервиса «Яндекс.Go» вновь пожаловались на снижение доходов и подняли вопрос наценки. В одном из таксопарков URA.RU сообщили, что средний заработок водителя 2-2,5 тыс. рублей за смену, а себестоимость поездки растет за счет подорожания бензина, запчастей и техобслуживания. Минимальную цену поездки предложено установить в 200 рублей.
Новость вызвала бурные обсуждения в городских пабликах. Некоторые тюменцы за каждую поездку оставляют чаевые, потому что их возят почти задаром. Но большинство горожан считают, что уже тратят на такси больше разумного, и после нового повышения тарифов услуга станет роскошью.
«Я давно уже не видел такси меньше 200 рублей», «Да где они по 100?», «А чего не от 500? Все им мало», «Что-то никто ещё не ушёл из такси. А дай им волю — будет минималка 1000 рублей за 500 метров», «Можно уйти из такси на какой-нибудь завод. Много где людей не хватает», — возмутились тюменцы.
«Меньше 240 рублей цен нет никогда. Это Зареки до Володарского. А если, не дай бог, снежинка упадет, — 540 рублей. А если летом жара, и все на улице гуляют — 650 рублей», — поделилась опытом горожанка, и десятки человек согласились с ней, поддержав ее комментарий лайками.
Участники дискуссии также отметили, что вопрос повышения цен на такси возник не сейчас, а продолжает муссироваться уже некоторое время. Но водители, хотя и жалуются, продолжают работать в такси. Тюменцы задались вопросом, так ли мало зарабатывают таксисты, как говорят. Некоторые решили, что причина жалоб — обычная жадность.
Нашлись те, кто подробно объяснил, куда уходит плата за поездки на такси. Оказалось, не совсем в карман водителя. Таксисты подтвердили падение заработка на фоне нового скачка цен на бензин. При этом, у многих есть серьезные препятствия для смены сферы деятельности.
«С этих 300 рублей он должен отдать до 20% комиссии, 4% — за самозанятого. Уже остаётся 225 рублей. Потом скидываем минимум на литр бензина 60 рублей, ведь до вас доехать надо и довезти, а в пробках и больше расход. Вот и остаётся с ваших 300 рублей ему в карман 100+. И это не считая обслуживания машины», — пояснил один из участников дискуссии.
«Я сам работаю в такси. К примеру, пробег 23 км, потрачено время 48 минут и цена 520 рублей. Свой процент забирают „Яндекс“, парк, статус самозанятого, расход топлива. С этих 520 осталось, ну, рублей 170», «Чтобы рассуждать о высоких ценах, надо в такси поработать! Работа, прямо скажем, не для слабонервных», «Для такси цены обязательно нужно поднять в два раза», — написали водители.
Они отметили, что не все могут уйти в другие профессии. Например, уроженцам соседних стран даже с паспортом РФ проще возить людей, чем работать на стройке. А других вариантов у них почти нет. Также в чате рассказали, что многие таксисты работают шесть дней в неделю, и работа становится их образом жизни. Чтобы иметь нормальный заработок, они постоянно находятся в цикле «спать да работать».
Как писал «Наш Город», с начала 2025 года водители такси в Тюмени стали зарабатывать до 108,9 тыс. рублей в месяц. Но по сравнению с прошлым годом их доходы уменьшились.