Город без лица: почему Тюмень отказалась от главного архитектора?

Posted 3 февраля, 05:33
Published 3 февраля, 05:33
Modified 3 февраля, 08:28
Updated 3 февраля, 08:28
Главный архитектор — это очень ответственная должность, которая требует от человека не только творческих способностей, но и высокой самоотдачи. Задачи, которые он решает, поистине грандиозны и важны для общества. Однако в последние годы в России, включая Тюмень, наблюдается тенденция к упразднению этой должности. Последним главным архитектором Тюмени был Олег Ковтун, он ушел с поста в 2013-м году. После чего должность упразднили. Важно отметить, что главный архитектор — это не просто должность, а ключевая фигура, отвечающая за стратегическое развитие города. Его задачи включают:
Разработку генерального плана города — документа, который определяет долгосрочное развитие территории, включая жилую застройку, транспортную инфраструктуру и зоны отдыха. Генеральный план служит основой для всех градостроительных решений, и без профессионального архитектурного видения он может превратиться в набор технических параметров, лишенных эстетической и социальной составляющей.
Контроль за соблюдением архитектурных норм — обеспечение эстетической привлекательности города, сохранение исторического облика и предотвращение хаотичной застройки. Главный архитектор выступает гарантом того, что новые здания и общественные пространства вписываются в существующий контекст, не нарушая уникальный характер города.
Координацию проектов благоустройства — создание комфортной городской среды, включая парки, пешеходные зоны и общественные пространства. Это особенно важно в условиях урбанизации, когда качество жизни горожан напрямую зависит от доступности и функциональности городской инфраструктуры.
Экспертную оценку проектов — согласование строительных инициатив, чтобы они соответствовали интересам города и его жителей. Главный архитектор выступает в роли арбитра, балансируя между интересами застройщиков, властей и горожан.
Эффективность главного архитектора заключается в его способности объединить интересы власти, бизнеса и горожан, обеспечивая сбалансированное развитие. И многие считают, что Ковтуну это удавалось. А вот после него в городе начался хаос, так считает тюменский архитектор Павел Тимофеев.
«Из-за того, что не было главного архитектора, строительный бизнес был реорганизован, а город разделили на зоны для застройки. В результате мы получаем однотипную, высотную и абсолютно нефункциональную застройку. В центре города высотки сейчас уродуют исторические места. Работа ведется в интересах застройщика и власти, но не в интересах жителей и сохранения культурного и исторического наследия», — отметил архитектор в разговоре с «Нашим городом».
Вместе с тем и инфраструктурные проблемы, в числе которых нехватка школ, отсутствие выездов из новых районов и многие другие, также связаны с тем, что сейчас в Тюмени нет человека, который единолично нес бы за это ответственность и занимался бы планированием инфраструктуры перед возведением новых ЖК.
В России должность главного архитектора постепенно теряет свои позиции, но в 41 из 86 регионов России такие специалисты все же еще имеются. Так главные архитекторы есть, например, в Санкт-Петербурге, Воронежской области и даже в соседнем ХМАО. Однако, как отмечает администрация Тюмени, должность главного архитектора не закреплена на федеральном уровне, что делает ее статус неопределенным. Это приводит к тому, что функции главного архитектора либо распределяются между различными структурами, либо вовсе остаются без внимания.
«Анализируя опыт других городов, в большинстве случаев главный архитектор города занимает должность руководителя или заместителя руководителя соответствующего органа местного самоуправления, в ведении которого находится область архитектуры и градостроительства», — пояснили в администрации в ответ на запрос «Нашего города».
А потому можно сказать, что в настоящее время обязанности главного архитектора частично выполняет Дмитрий Иванов, занимающий должность директора департамента земельных отношений и градостроительства.
«Властям удобно работать без главного архитектора. Следует осознавать, что эта фигура не только обладает правом голоса, но и требует соблюдения норм и правил в сфере городского планирования. Он также осознаёт все возможные последствия ошибочных, необдуманных и поспешных действий. Он может выступать в противовес позиции администрации. А сейчас получается, что вторую сторону попросту убрали и все решается внутри администрации. Главный архитектор — это не просто чиновник или строитель, который решает технические вопросы, а профессионал с большой буквы, с мнением которого надо считаться», — говорит архитектор Тимофеев.
Специалист отмечает, что перенос полномочий главного архитектора на департаменты может приводить к фрагментации ответственности и отсутствию единого видения развития города. С этой позицией согласен и политолог Максим Дерябин. Он отмечает, что отсутствие главного архитектора идет вразрез с принятым в 2018-м году и реализуемым в Тюмени нацпроектом «Жилье и городская среда», цель которого сделать российские города уютными, комфортными и красивыми.
«Конечно очень удобно, когда все вопросы решаются внутри единой системы. Но, конечно, одного человека нагружать такими полномочиями — спорный вопрос. Вот независимый архитектурный комитет, который не был бы завязан на администрации может стать эффективным решением. Сейчас, с текущими мягкими отношениями власти и бизнеса, сложно вносить коррективы в планы застройки», — сказал эксперт в разговоре с «Нашим городом».
Эксперты в области градостроительства и урбанистики сходятся во мнении, что должность главного архитектора необходима для обеспечения устойчивого развития городов. По словам урбаниста Никиты Мельникова, главный архитектор — это не просто чиновник, а человек, который формирует образ города на десятилетия вперед.
«Его отсутствие приводит к тому, что город теряет свою идентичность и превращается в набор разрозненных объектов», — говорит урбанист.
Эксперты также подчеркивают, что главный архитектор играет ключевую роль в сохранении культурного наследия.
«Без главного архитектора сложно обеспечить защиту исторических зданий и районов. Застройщики часто стремятся максимизировать прибыль, игнорируя историческую ценность объектов, и только главный архитектор может этому противостоять», — считает историк Роман Игнатенко.
Кроме того, эксперты указывают на важность главного архитектора в создании комфортной городской среды. Главный архитектор отвечает не только за внешний вид города, но и за его функциональность. Это включает транспортную доступность, наличие зеленых зон и общественных пространств, которые напрямую влияют на качество жизни горожан.
Администрация Тюмени в своем ответе подчеркивает, что должность главного архитектора не закреплена законодательно, а ее функции распределены между различными структурами. При этом город демонстрирует успехи в развитии городской среды, занимая четвертое место в индексе качества городской среды Министерства строительства РФ. Также власти акцентируют внимание на создании Центра стратегического развития «Сибирь», который объединяет экспертов из разных областей для решения задач развития города. Этот подход, по словам горадминистрации, позволяет привлекать к работе широкий круг специалистов, что, по мнению властей, эффективнее, чем сосредоточение полномочий в руках одного человека.
Однако такой подход имеет и свои недостатки. Как отметили эксперты, отсутствие единого координатора может привести к разрозненности решений, отсутствию четкой стратегии и утрате архитектурной идентичности города. Кроме того, эксперты отмечают, что коллегиальные структуры часто менее оперативны в принятии решений, что может замедлить реализацию проектов.
А потому возрождение должности главного архитектора может быть оправдано, особенно для таких быстрорастущих городов, как Тюмень. Согласно прогнозам, к 2030 году (а по словам главы города — уже сейчас) население города превысит миллион человек, что потребует масштабного развития инфраструктуры и городской среды. В этих условиях главный архитектор мог бы обеспечить единую стратегию развития и усилить контроль за качеством застройки. Координация всех проектов в рамках единого видения позволит избежать хаотичной застройки и сохранить уникальный облик города. Главный архитектор мог бы стать гарантом того, что новые здания и общественные пространства соответствуют высоким стандартам современной архитектуры и не идут в разрез с исторической идентичностью города. В то же время важно законодательно закрепить полномочия главного архитектора, чтобы его роль была четко определена и поддержана на государственном уровне.
«Наши депутаты вполне могут выдвинуть идею о возрождении должности и назначении такого человека. Даже на „федералку“ можно выйти и обсудить необходимость закрепления должности во всех регионах России. И так Тюмень может стать двигателем течения в сторону сохранения истории и архитектурных особенностей городов России. Почему бы и нет?», — говорит политолог Дерябин.
Тюмень, как один из лидеров по качеству городской среды, имеет все шансы стать примером для других городов, если сумеет сочетать инновационные подходы с традиционными методами управления, включая восстановление должности главного архитектора. Мнение экспертов подтверждает, что эта должность необходима для сохранения архитектурной идентичности и обеспечения устойчивого развития города.
Ранее «Наш город» сообщал о том, какие проблемы годами мучают тюменцев и кто виноват в их возникновении.