Город без лица: почему Тюмень отказалась от главного архитектора?

А потому возрождение должности главного архитектора может быть оправдано, особенно для таких быстрорастущих городов, как Тюмень. Согласно прогнозам, к 2030 году (а по словам главы города — уже сейчас) население города превысит миллион человек, что потребует масштабного развития инфраструктуры и городской среды. В этих условиях главный архитектор мог бы обеспечить единую стратегию развития и усилить контроль за качеством застройки. Координация всех проектов в рамках единого видения позволит избежать хаотичной застройки и сохранить уникальный облик города. Главный архитектор мог бы стать гарантом того, что новые здания и общественные пространства соответствуют высоким стандартам современной архитектуры и не идут в разрез с исторической идентичностью города. В то же время важно законодательно закрепить полномочия главного архитектора, чтобы его роль была четко определена и поддержана на государственном уровне.