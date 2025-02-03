ФОМС рассказал о сокращении кредиторской задолженности медорганизаций почти на 5 млрд

Posted 3 февраля, 10:36
Published 3 февраля, 10:36
Modified 3 февраля, 10:36
Updated 3 февраля, 10:36
По состоянию на 1 января 2025 года её размер составляет 12,3 миллиарда рублей.
Она подчеркнула, что подобного результата удалось достичь благодаря усилению контроля за расходами медорганизаций со стороны ФОМС. Об этом пишет «РИА Новости».
Соколова сообщила, что проблем с финансированием нет и есть ресурсы, которые выделяются, чтобы не допустить просроченной задолженности. Более того, их размер ежегодно увеличивается. Она добавила, что ФОМС каждый месяц собирает информацию и отмечает все отклонения. Зампред рассказала, что число регионов-должников снизилось с 49 до 39, в 21 регионе размер задолженности уменьшился, а в 14 она полностью погашена. Тем не менее остались те, кто не только не сокращает, но и наращивает задолженность.
Увеличение объемов задолженности связано с организацией и планированием деятельности. Долги появляются у тех медицинских учреждений, которые не выполняют доведенные объемы медицинской помощи. Поэтому ФОМС вместе с региональными органами управления здравоохранением и территориальными фондами ОМС продолжат следить за ситуацией и принимать меры по погашению долгов.
Расходы бюджета ФОМС на 2025 год, согласно планам, составляют 4,5 триллиона рублей, из которых более 80% приходится на долю субвенций. На реализацию базовой программы ОМС в текущем году в российские регионы будет направлена субвенция в размере 3,6 триллиона рублей с наибольшим ежегодным приростом — на 16,7%. Всего за 3 года субвенция вырастет на 1,1 триллиона рублей, или почти на 35%.