ФОМС рассказал о сокращении кредиторской задолженности медорганизаций почти на 5 млрд

Соколова сообщила, что проблем с финансированием нет и есть ресурсы, которые выделяются, чтобы не допустить просроченной задолженности. Более того, их размер ежегодно увеличивается. Она добавила, что ФОМС каждый месяц собирает информацию и отмечает все отклонения. Зампред рассказала, что число регионов-должников снизилось с 49 до 39, в 21 регионе размер задолженности уменьшился, а в 14 она полностью погашена. Тем не менее остались те, кто не только не сокращает, но и наращивает задолженность.