Дешево, но страшно! Что не так с магазинами «Светофор» в Тюмени?

Posted 3 февраля, 07:34
Published 3 февраля, 07:34
Modified 3 февраля, 08:29
Updated 3 февраля, 08:29
«Светофор» — это популярный магазин, где можно приобрести товары по выгодным ценам. В ассортименте представлены продукты питания, бытовая химия и другие полезные товары для дома. Однако сеть магазинов стала объектом внимания Роспотребнадзора из-за многочисленных жалоб от потребителей. Основные претензии касаются качества товаров, условий их хранения, маркировки и санитарных условий. Сейчас во многих городах страны проводятся масштабные проверки магазинов. Старт процессу был дан в Москве, после чего новости начали поступать из различных регионов страны, включая Тюмень. Так, тюменка обращалась в местный Роспотребнадзор после покупки стирального порошка в «Светофоре», который, по словам женщины, «ны мылится и не пенится».
«Сейчас как раз идут проверки этой сети магазинов по приказу Роспотребнадзора. Поэтому обратим внимание и на стиральный порошок в том числе. Но тут нужно сказать, что такие исследования наша лаборатория не аккредитована проводить. Но есть лаборатории, с которыми мы сотрудничаем — более крупные и более оснащенные», — ответила глава Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
Сначала мы решили заглянуть в «Светофор» на 30 лет Победы, однако оказалось, что он закрыт «по техническим причинам».
С учетом того, что магазины этой сети располагаются преимущественно на окраинах, ехать пришлось на Войновку. Там «Светофор», аккуратно обозначенный небольшой вывеской, был открыт.
На первый взгляд магазин выглядит достаточно неряшливо, товары нагромождены на полках или сложены коробками прямо на полу. Но от этого хаоса быстро отвлекают цены, которые, действительно, ниже, чем в более аккуратных и организованных магазинах. Некоторая продукция маркирована не особо популярными брендами, которые сложно встретить в гипермаркетах других сетевых магазинах. Зато в большинстве случаев товары российского производства.
Но особенно интригует местный «холодильник». Это небольшое помещение, вход в который обозначен силиконовыми лентами. Вот там глаз сильно цепляется за цены, особенно, если помнить, сколько сейчас стоит масло в других магазинах.
Бросается в глаза и большое количество колбасных изделий. Здесь можно найти вареную «Докторскую» по ГОСТу категории «А» за 212,10 рубля или огромную палку категории «Б» за 147,10 рубля, а также различные копченые колбасы по невысоким ценам.
Однако, когда цены перестают кружить голову, становится заметно, что в «холодильнике» не так уж холодно. Да, прохладнее, чем в основном зале, но, кажется, что в других магазинах условия хранения творога, йогуртов, колбас и прочего, иные. Хотя, может это только кажется, ведь покупатели говорят, что «все тут нормально, есть можно».
«Не слышала про проверки. Нормальный магазин. Просто за бренды не доплачиваешь по 50%. Еще ни разу не травились», — обнадеживающе отметила, выбирающая товары тюменка.
Но, ее словам стало сложно верить, когда за квашенной капустой стала виднеется подозрительная рыба в тазу — сельдь за 231 рубль. Один ее вид вынуждал спешно покинуть помещение, забыв обо всем. Пахла она точно так, как выглядела.
Сгладить шок, полученный после попадания этой рыбы в поле зрения попыталась сгущенка, стоящая неподалеку и яйца по 249 рублей за 30 штук. Но было уже поздно.
После «селедочки» отдел с консервами казался уже вполне обычным. Да, все стоит прямо на паллетах, зато в закрытом виде. Огурцы в стеклянных банках можно купить за 187 рублей, а упаковку супа быстрого приготовления — за 25,40 рубля.
«Кукуруза, как кукуруза. Ничем не отличается от популярных брендов, но дешевле. Мы тут только такими долговечными товарами закупаемся, получается экономить», — рассказала пожилая тюменка в магазине.
Но продуктами чудеса «Светофора» не ограничиваются. В непродовольственном отделе представлена техника, инструменты, посуда и текстиль. Например, обогреватель DEMMAX стоит 2346,30 рубля, а набор стеклянной посуды BIANCO продается за 2002,50 рубля. Товары уложены в открытые коробки, видимо, качество продукции остается на усмотрение покупателя. Здесь даже продают фен, который очень сильно похож на тот, что продается в 30 раз дороже и особенно ценится у девушек.
Ценится некоторыми девушками и местные гели для душа и шампуни.
«Состав у всего один и тот же. Какая разница. Пахнет нормально», — рассказала тюменца, оценивающая запах геля за 75 рублей.
Выходя из магазина, одни тюменцы грузили покупки в большие хорошие автомобили, другие шли пешком до дома или остановки. Казалось, что к качеству продукции у посетителей магазина пока претензий нет. Однако неподготовленного покупателя, привыкшего к аккуратно расставленным товарам и красивым баночкам, атмосфера в магазине может шокировать. Забыть вид той «селедочки» будет уже непросто.
Многие посетители магазина, как показа визит даже не знали, что его проверяют. Однако известие о том, что «Светофор могут закрыть многих огорчило.
«Хотят деньги с нас драть. Поэтому нормальные магазины закрывают. Пусть реально покажут результаты анализов и как все проводят», — требовал пенсионер, выходящий из магазина.
Результаты анализа проб Роспотребнадзора теперь, действительно, интригуют. Хочется обратить особое внимание специалистов на условие хранение продукции в «холодильнике», в особенности на ту самую «сельдь».