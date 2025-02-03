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Posted 3 февраля, 07:34

Published 3 февраля, 07:34

Modified 3 февраля, 08:29

Updated 3 февраля, 08:29

Тюменцы встали на защиты магазинов «Светофор».

Дешево, но страшно! Что не так с магазинами «Светофор» в Тюмени?

3 февраля 2025, 07:34
Фото: nashgorod.ru. Тюменцы встали на защиты магазинов «Светофор».

Тюменцы встали на защиту магазинов «Светофор»

Сюжет
Магазин
«Светофор» — это известный магазин низких цен, который предлагает широкий ассортимент товаров. Однако качество продукции привлекло внимание специалистов Роспотребнадзора, в том числе и в Тюмени. Почему эти магазины начали массово закрывать и что об этом думают тюменцы?

Массовые проверки в «Светофорах»

«Светофор» — это популярный магазин, где можно приобрести товары по выгодным ценам. В ассортименте представлены продукты питания, бытовая химия и другие полезные товары для дома. Однако сеть магазинов стала объектом внимания Роспотребнадзора из-за многочисленных жалоб от потребителей. Основные претензии касаются качества товаров, условий их хранения, маркировки и санитарных условий. Сейчас во многих городах страны проводятся масштабные проверки магазинов. Старт процессу был дан в Москве, после чего новости начали поступать из различных регионов страны, включая Тюмень. Так, тюменка обращалась в местный Роспотребнадзор после покупки стирального порошка в «Светофоре», который, по словам женщины, «ны мылится и не пенится».

«Сейчас как раз идут проверки этой сети магазинов по приказу Роспотребнадзора. Поэтому обратим внимание и на стиральный порошок в том числе. Но тут нужно сказать, что такие исследования наша лаборатория не аккредитована проводить. Но есть лаборатории, с которыми мы сотрудничаем — более крупные и более оснащенные», — ответила глава Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Пока специалисты отбирают пробы и проводят анализы, «Наш город» решил провести собственную проверку и заглянуть в один из тюменских Светофоров.

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Загадочные бренды и ужасы за поворотом

Сначала мы решили заглянуть в «Светофор» на 30 лет Победы, однако оказалось, что он закрыт «по техническим причинам».

«Светофор» на 30 лет Победы в Тюмени закрыт по техническим причинам.
«Светофор» на 30 лет Победы в Тюмени закрыт по техническим причинам.. Фото: nashgorod.ru

С учетом того, что магазины этой сети располагаются преимущественно на окраинах, ехать пришлось на Войновку. Там «Светофор», аккуратно обозначенный небольшой вывеской, был открыт.

«Светофор» на Войновке.
«Светофор» на Войновке.. Фото: nashgorod.ru

На первый взгляд магазин выглядит достаточно неряшливо, товары нагромождены на полках или сложены коробками прямо на полу. Но от этого хаоса быстро отвлекают цены, которые, действительно, ниже, чем в более аккуратных и организованных магазинах. Некоторая продукция маркирована не особо популярными брендами, которые сложно встретить в гипермаркетах других сетевых магазинах. Зато в большинстве случаев товары российского производства.

«Светофор» в Тюмени.
«Светофор» в Тюмени.. Фото: nashgorod.ru

Но особенно интригует местный «холодильник». Это небольшое помещение, вход в который обозначен силиконовыми лентами. Вот там глаз сильно цепляется за цены, особенно, если помнить, сколько сейчас стоит масло в других магазинах.

Цены на товары в «Светофоре».
Цены на товары в «Светофоре».
Цены на товары в «Светофоре».. Фото: nashgorod.ru

Бросается в глаза и большое количество колбасных изделий. Здесь можно найти вареную «Докторскую» по ГОСТу категории «А» за 212,10 рубля или огромную палку категории «Б» за 147,10 рубля, а также различные копченые колбасы по невысоким ценам.

Колбаса в «Светофоре».
Колбаса в «Светофоре».. Фото: nashgorod.ru

Однако, когда цены перестают кружить голову, становится заметно, что в «холодильнике» не так уж холодно. Да, прохладнее, чем в основном зале, но, кажется, что в других магазинах условия хранения творога, йогуртов, колбас и прочего, иные. Хотя, может это только кажется, ведь покупатели говорят, что «все тут нормально, есть можно».

«Не слышала про проверки. Нормальный магазин. Просто за бренды не доплачиваешь по 50%. Еще ни разу не травились», — обнадеживающе отметила, выбирающая товары тюменка.
Цены на «деликатесы» в «Светофоре».
Цены на «деликатесы» в «Светофоре».. Фото: 1MI

Но, ее словам стало сложно верить, когда за квашенной капустой стала виднеется подозрительная рыба в тазу — сельдь за 231 рубль. Один ее вид вынуждал спешно покинуть помещение, забыв обо всем. Пахла она точно так, как выглядела.

Рыба в «Светофоре».
Рыба в «Светофоре».. Фото: nashgorod.ru

Сгладить шок, полученный после попадания этой рыбы в поле зрения попыталась сгущенка, стоящая неподалеку и яйца по 249 рублей за 30 штук. Но было уже поздно.

Магазин «Светофор».
Магазин «Светофор».. Фото: nashgorod.ru

После «селедочки» отдел с консервами казался уже вполне обычным. Да, все стоит прямо на паллетах, зато в закрытом виде. Огурцы в стеклянных банках можно купить за 187 рублей, а упаковку супа быстрого приготовления — за 25,40 рубля.

«Кукуруза, как кукуруза. Ничем не отличается от популярных брендов, но дешевле. Мы тут только такими долговечными товарами закупаемся, получается экономить», — рассказала пожилая тюменка в магазине.
Некоторые тюменцы приходят в «Светофор», чтобы сэкономить ра покупке товаров, которые считают более «безопасными».
Некоторые тюменцы приходят в «Светофор», чтобы сэкономить ра покупке товаров, которые считают более «безопасными».. Фото: nashgorod.ru

Но продуктами чудеса «Светофора» не ограничиваются. В непродовольственном отделе представлена техника, инструменты, посуда и текстиль. Например, обогреватель DEMMAX стоит 2346,30 рубля, а набор стеклянной посуды BIANCO продается за 2002,50 рубля. Товары уложены в открытые коробки, видимо, качество продукции остается на усмотрение покупателя. Здесь даже продают фен, который очень сильно похож на тот, что продается в 30 раз дороже и особенно ценится у девушек.

Непродовольственные товары в «Светофоре».
Непродовольственные товары в «Светофоре».. Фото: nashgorod.ru

Ценится некоторыми девушками и местные гели для душа и шампуни.

«Состав у всего один и тот же. Какая разница. Пахнет нормально», — рассказала тюменца, оценивающая запах геля за 75 рублей.
«Рай» для экономных красоток.
«Рай» для экономных красоток.. Фото: nashgorod.ru

Выходя из магазина, одни тюменцы грузили покупки в большие хорошие автомобили, другие шли пешком до дома или остановки. Казалось, что к качеству продукции у посетителей магазина пока претензий нет. Однако неподготовленного покупателя, привыкшего к аккуратно расставленным товарам и красивым баночкам, атмосфера в магазине может шокировать. Забыть вид той «селедочки» будет уже непросто.

В Тюмени проверяют сеть «Светофор» после жалобы покупательницы
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Тюменцы на защите «Светофора»

Многие посетители магазина, как показа визит даже не знали, что его проверяют. Однако известие о том, что «Светофор могут закрыть многих огорчило.

«Хотят деньги с нас драть. Поэтому нормальные магазины закрывают. Пусть реально покажут результаты анализов и как все проводят», — требовал пенсионер, выходящий из магазина.

Результаты анализа проб Роспотребнадзора теперь, действительно, интригуют. Хочется обратить особое внимание специалистов на условие хранение продукции в «холодильнике», в особенности на ту самую «сельдь».

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцам предложили в аренду секс-игрушки.

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