Дешево, но страшно! Что не так с магазинами «Светофор» в Тюмени?

«Светофор» — это популярный магазин, где можно приобрести товары по выгодным ценам. В ассортименте представлены продукты питания, бытовая химия и другие полезные товары для дома. Однако сеть магазинов стала объектом внимания Роспотребнадзора из-за многочисленных жалоб от потребителей. Основные претензии касаются качества товаров, условий их хранения, маркировки и санитарных условий. Сейчас во многих городах страны проводятся масштабные проверки магазинов. Старт процессу был дан в Москве, после чего новости начали поступать из различных регионов страны, включая Тюмень. Так, тюменка обращалась в местный Роспотребнадзор после покупки стирального порошка в «Светофоре», который, по словам женщины, «ны мылится и не пенится».