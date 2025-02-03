«Был взволнован»: тюменец получил срок за плевок в участкового

Posted 3 февраля, 05:18
Published 3 февраля, 05:18
Modified 3 февраля, 08:03
Updated 3 февраля, 08:03
Инцидент случился 19 ноября 2024 года в селе Байкалово. Обвинение доказало, что Утамбетов пришел в школу за детьми. Охранник сказал, что они уже ушли, но мужчина закатил скандал, и в школу вызвали участкового. Посетитель обматерил сотрудника полиции, трижды толкнул в грудь и плюнул в его сторону, причиняя боль, унижая честь и достоинство.
«Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, объяснив свое поведение волнительным состоянием. Приговором Тобольского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года, условно с испытательным сроком на два года», — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Ранее в Заводоуковске малолетний напал на полицейского за то, что его брат попал под уголовку. Подросток несколько раз ударил сотрудника по голове, повалил на землю и отпинал.