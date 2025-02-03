«Был взволнован»: тюменец получил срок за плевок в участкового

Инцидент случился 19 ноября 2024 года в селе Байкалово. Обвинение доказало, что Утамбетов пришел в школу за детьми. Охранник сказал, что они уже ушли, но мужчина закатил скандал, и в школу вызвали участкового. Посетитель обматерил сотрудника полиции, трижды толкнул в грудь и плюнул в его сторону, причиняя боль, унижая честь и достоинство.