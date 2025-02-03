Более 300 тысяч тюменцев получат доплату к январской пенсии

Ведомство отметило, что 368 тысяч тюменских пенсионеров уже в феврале получат на 9,5% проиндексированную страховую пенсию, тогда как в январе индексация составила 7,3%. Доиндексация выплаты на 2,2% объясняется итогами инфляции 2024 года.