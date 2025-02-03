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Posted 3 февраля, 10:49

Published 3 февраля, 10:49

Modified 3 февраля, 10:51

Updated 3 февраля, 10:51

Индексация страховых пенсий затронет 9,5% тюменских пенсионеров

Более 300 тысяч тюменцев получат доплату к январской пенсии

3 февраля 2025, 10:49
Фото: Изображение Midjourney.

Индексация страховых пенсий затронет 9,5% тюменских пенсионеров

Тюменские пенсионеры в феврале получат увеличенную пенсию. В это число войдет категория лиц, которая является получателями страховой пенсии.

В Тюменской области произвели индексацию страховых пенсий. Об этом заявили в региональном отделении Социального фонда РФ.

Ведомство отметило, что 368 тысяч тюменских пенсионеров уже в феврале получат на 9,5% проиндексированную страховую пенсию, тогда как в январе индексация составила 7,3%. Доиндексация выплаты на 2,2% объясняется итогами инфляции 2024 года.

«Пенсионеры Тюменской области в установленные сроки получат увеличенную февральскую пенсию, а также доплату за январь с учетом доиндексации с 7,3 процентов до 9,5 процентов», — об этом заявил управляющий региональным отделением Соцфонда России Виталий Левенков.

Все доначисления будут переведены пенсионерам в автоматическом режиме и в беззаявительном порядке. Согласно данным ведомства, в регионе получателями федеральной социальной доплаты являются более 50 тыс. пенсионеров.

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Ранее тюменцам объяснили, как можно узнать свой общий трудовой стаж. Для этого необходимо заказать выписку на Госуслугах, которая находится в личном кабинете.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Тюменская область#Пенсионеры#Инфляция#Индексация#Социальный фонд РФ#Пенсии
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