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Posted 2 февраля, 06:16

Published 2 февраля, 06:16

Modified 2 февраля, 06:18

Updated 2 февраля, 06:18

В Тюмени установлен новый температурный рекорд

В Тюмени установлен новый температурный рекорд

2 февраля 2025, 06:16
Фото: 1MI.
В первый день февраля тюменская метеостанция зафиксировала максимальную за последние 22 года температуру воздуха +0,6.
«Это новый максимум для 1 февраля — предыдущий был зафиксирован в 2003 году. Тогда столбики термометров поднялись до +0,5», — сообщил метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.
Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 февраля, воздух в областной столице прогреется до +1 в течение дня. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом. В понедельник и вторник температура воздуха составит -1…-5.

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Ранее «Наш Город» писал, что согласно долгосрочным прогнозам, первая половина февраля в Тюмени будет теплой. Небольшое похолодание вероятно только в период с 7 по 10 февраля.

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