В Тюмени установлен новый температурный рекорд

Posted 2 февраля, 06:16
Published 2 февраля, 06:16
Modified 2 февраля, 06:18
Updated 2 февраля, 06:18
«Это новый максимум для 1 февраля — предыдущий был зафиксирован в 2003 году. Тогда столбики термометров поднялись до +0,5», — сообщил метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 февраля, воздух в областной столице прогреется до +1 в течение дня. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом. В понедельник и вторник температура воздуха составит -1…-5.
Ранее «Наш Город» писал, что согласно долгосрочным прогнозам, первая половина февраля в Тюмени будет теплой. Небольшое похолодание вероятно только в период с 7 по 10 февраля.