В Тюмени потеплеет до +2

В Ишиме 2 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -4…0, в вечерние и ночные часы ожидается до -2…0. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.