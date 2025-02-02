В Тюмени потеплеет до +2

Posted 2 февраля, 04:10
Published 2 февраля, 04:10
Modified 2 февраля, 04:12
Updated 2 февраля, 04:12
В Тюмени 2 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +2…0, в вечерние часы столбики термометров покажут 0…-1. Ветер будет дуть со скоростью до 3,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:35 закат в 17:07, продолжительность дня 8 часов 32 минуты.
В Тобольске 2 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -5…0, в темное время суток температура воздуха составит -2…0. Ветер будет дуть со скоростью 3,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:29, закат в 16:51, продолжительность дня 8 часов 22 минуты.
В Ишиме 2 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -4…0, в вечерние и ночные часы ожидается до -2…0. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:15 закат в 16:55 продолжительность дня 8 часов 40 минут.