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Posted 2 февраля, 04:10

Published 2 февраля, 04:10

Modified 2 февраля, 04:12

Updated 2 февраля, 04:12

В Тюмени потеплеет до +2

В Тюмени потеплеет до +2

2 февраля 2025, 04:10
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, снег, гололед, изморозь и ветер 5-10 м/с прогнозируют на юге Тюменской области 2 февраля метеорологи. Дневная температура воздуха составит +2…-3, местами до -8, ночью ожидается -6…-11, местами -1…-6.

В Тюмени 2 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +2…0, в вечерние часы столбики термометров покажут 0…-1. Ветер будет дуть со скоростью до 3,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:35 закат в 17:07, продолжительность дня 8 часов 32 минуты.

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В Тобольске 2 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -5…0, в темное время суток температура воздуха составит -2…0. Ветер будет дуть со скоростью 3,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:29, закат в 16:51, продолжительность дня 8 часов 22 минуты.

В Ишиме 2 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -4…0, в вечерние и ночные часы ожидается до -2…0. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:15 закат в 16:55 продолжительность дня 8 часов 40 минут.

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