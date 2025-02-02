Уволенная за «откровенные» фото учительница из Ишима переехала в Тюмень

По ее словам, на работу с мужем они уже устроились — помогла подписчица, которая предложила вакансии в одной из строительных компаний. А вот с жильем ситуация более сложная — пока Анастасия с мужем живут у подруги, но в планах имеется покупка квартиры в ипотеку.