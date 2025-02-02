Уволенная за «откровенные» фото учительница из Ишима переехала в Тюмень

Posted 2 февраля, 11:06
Published 2 февраля, 11:06
Modified 2 февраля, 11:08
Updated 2 февраля, 11:08
По ее словам, на работу с мужем они уже устроились — помогла подписчица, которая предложила вакансии в одной из строительных компаний. А вот с жильем ситуация более сложная — пока Анастасия с мужем живут у подруги, но в планах имеется покупка квартиры в ипотеку.
«Пока обосновались у подруги — первое время будем спать на полу и есть макароны с кетчупом. Я уже давно хотела переехать из Ишима жить в Тюмень. Даже полтора года назад временно переезжала в Тюмень, но тогда я еще была не готова к этому морально. Конечно, не хочется влазить в ипотеку и платить ежемесячно по 35-40 тысяч, но почти столько же надо будет платить и за аренду жилья. Поэтому, знаю, что я все делаю правильно», — отметила Шумилова.
Напомним, в сентябре 2023 года педагога-организатора ишимской школы Анастасию Шумилову уволили из-за опубликованных в социальной сети слишком «откровенных» фотографий. Волну возмущений поднял тогда ишимский активист Владимир Воронин, в результате чего Анастасию поставили перед выбором — либо она увольненяется, либо удаляет все фото из социальных сетей. Девушка выбрала первый вариант.