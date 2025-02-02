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Posted 2 февраля, 11:39

Published 2 февраля, 11:39

Modified 2 февраля, 11:41

Updated 2 февраля, 11:41

Сколько зарабатывают директора строительных учреждений в Тюменской области

Сколько зарабатывают директора строительных учреждений в Тюменской области

2 февраля 2025, 11:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Главное управление строительства Тюменской области опубликовало данные о размерах окладов руководителей подведомственных учреждений. Документ размещен на сайте регионального правительства.

Самый большой оклад установлен руководителю ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы проектной документации Денису Кустову — 214 тысяч рублей (рост за год на 20 тысяч рублей). Далее идет директор ГКУ „Управление капитального строительства“ Фанур Гимаеву — 179 тысяч рублей в месяц. Год назад размер оклада составлял 163,2 тысячи рублей.

На третьем месте по размеру окладу находится начальник ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Андрей Ковалев — 174 тысячи рублей (год назад 158,6 тысячи). На четвертом директор ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артём Антипин — 168 тысяч рублей (годом ранее около 153 тысяч).

Размер оклада ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки» Ильи Панчтовского составляет 119 тысяч рублей (годом ранее 108 тысяч рублей).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили размеры заработной платы руководителей в различных отраслях. На самые большие заработки могут рассчитывать начальники в строительной отрасли.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Доходы#Главное управление строительства
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