Сколько зарабатывают директора строительных учреждений в Тюменской области

На третьем месте по размеру окладу находится начальник ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Андрей Ковалев — 174 тысячи рублей (год назад 158,6 тысячи). На четвертом директор ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артём Антипин — 168 тысяч рублей (годом ранее около 153 тысяч).