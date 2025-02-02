Сколько зарабатывают директора строительных учреждений в Тюменской области

Posted 2 февраля, 11:39
Published 2 февраля, 11:39
Modified 2 февраля, 11:41
Updated 2 февраля, 11:41
Самый большой оклад установлен руководителю ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы проектной документации Денису Кустову — 214 тысяч рублей (рост за год на 20 тысяч рублей). Далее идет директор ГКУ „Управление капитального строительства“ Фанур Гимаеву — 179 тысяч рублей в месяц. Год назад размер оклада составлял 163,2 тысячи рублей.
На третьем месте по размеру окладу находится начальник ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Андрей Ковалев — 174 тысячи рублей (год назад 158,6 тысячи). На четвертом директор ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артём Антипин — 168 тысяч рублей (годом ранее около 153 тысяч).
Размер оклада ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки» Ильи Панчтовского составляет 119 тысяч рублей (годом ранее 108 тысяч рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили размеры заработной платы руководителей в различных отраслях. На самые большие заработки могут рассчитывать начальники в строительной отрасли.