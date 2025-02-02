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Posted 2 февраля, 05:46

Published 2 февраля, 05:46

Modified 2 февраля, 05:48

Updated 2 февраля, 05:48

Сколько платят начальникам и директорам в Тюмени

Сколько платят начальникам и директорам в Тюмени

2 февраля 2025, 05:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили зарплаты руководителей в различных сферах. По данным департамента труда и занятости, начальникам готовы платить от 40 до 250 тысяч рублей.

Самый высокий заработок предлагают руководителям в строительной отрасли, от 94 до 107 тысяч рублей, и в промышленности — более 124 тысяч рублей. На третьем месте вакансия главного инженера с зарплатой более 98 тысяч рублей.

Начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности) может претендовать на заработок свыше 74 тысяч рублей, шеф-повару готовы платить более 65 тысяч рублей, директор отдела и отделения — от 61 до 70 тысяч рублей.

От 50 тысяч до 59 тысяч в Тюменской области обещают платить заведующим финансово-экономическим и административным отделами, управляющим предприятий, директору школы.

Тюменским строителям готовы платить 500 тысяч рублей за работу на Донбассе и в Египте
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменцам стали на 42% чаще предлагать работу за границей. За год число таких вакансий достигло 7,8 тысячи.

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