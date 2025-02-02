Работодатели начали требовать от тюменцев умение работать с ИИ

Posted 2 февраля, 12:08
Published 2 февраля, 12:08
Modified 2 февраля, 12:10
Updated 2 февраля, 12:10
В 85% публикованных предложений от кандидатов требовался опыт работы не менее года. Чаще всего таких специалистов искали компании из финансовой отрасли и сферы информационных технологий.
«Требовались финансовые аналитики, инвестиционные аналитики (32%), копирайтеры, редакторы, корректоры (16%) и менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами (10%)», — сообщили аналитики hh.ru.
Средний размер заработной платы для сотрудников, умеющих работать с искусственным интеллектом, варьировался от 65 до 120 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число вакансий от иностранных компаний. За год число предложений о работе за границей составило 7,8 тысячи.