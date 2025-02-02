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Posted 2 февраля, 12:08

Published 2 февраля, 12:08

Modified 2 февраля, 12:10

Updated 2 февраля, 12:10

Работодатели начали требовать от тюменцев умение работать с ИИ

Работодатели начали требовать от тюменцев умение работать с ИИ

2 февраля 2025, 12:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
В Тюменской области за последний год на 64%, до 115 штук, увеличилось число вакансий для соискателей, владеющих инструментами искусственного интеллекта. Об сообщили аналитики hh.ru.

В 85% публикованных предложений от кандидатов требовался опыт работы не менее года. Чаще всего таких специалистов искали компании из финансовой отрасли и сферы информационных технологий.

«Требовались финансовые аналитики, инвестиционные аналитики (32%), копирайтеры, редакторы, корректоры (16%) и менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами (10%)», — сообщили аналитики hh.ru.

Средний размер заработной платы для сотрудников, умеющих работать с искусственным интеллектом, варьировался от 65 до 120 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число вакансий от иностранных компаний. За год число предложений о работе за границей составило 7,8 тысячи.

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