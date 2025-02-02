Погибли двое взрослых и двое детей: на тюменской трассе полностью ограничили движение

Posted 2 февраля, 15:24
Published 2 февраля, 15:24
Modified 2 февраля, 15:33
Updated 2 февраля, 15:33
По предварительным данным водитель Chevrolet, в котором ехала семья с тремя детьми, выехал на полосу встречного движения, где врезался двигающиеся по противоположной стороне дороги легковушки. В результате аварии погибли водитель и три пассажирки Chevrolet, в том числе 8-летняя девочка и ребенок 9-12 лет. Еще одна пассажирка, девочка 3-х лет доставлена в больницу с тяжелыми травмами.
Ранения получили трое человек из Ford и одна женщина из LADA — в этих двух автомобилях ехали жители Свердловской области. Участок трассы полностью перекрыт. Объезд возможен через село Каменка, по автодороге Кулаково-Каменка.
На место аварии уже выехал прокурор Тюменского района Денис Коротаев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году в число самым аварийных автодорог вошли трасса Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — Омск и Тюмень — Курган.