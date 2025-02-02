Погибли двое взрослых и двое детей: на тюменской трассе полностью ограничили движение

По предварительным данным водитель Chevrolet, в котором ехала семья с тремя детьми, выехал на полосу встречного движения, где врезался двигающиеся по противоположной стороне дороги легковушки. В результате аварии погибли водитель и три пассажирки Chevrolet, в том числе 8-летняя девочка и ребенок 9-12 лет. Еще одна пассажирка, девочка 3-х лет доставлена в больницу с тяжелыми травмами.