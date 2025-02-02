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Posted 2 февраля, 15:24

Published 2 февраля, 15:24

Modified 2 февраля, 15:33

Updated 2 февраля, 15:33

В ДТП на тюменской трассе погибли двое взрослых и двое детей, еще пять ранены

Погибли двое взрослых и двое детей: на тюменской трассе полностью ограничили движение

2 февраля 2025, 15:24
Фото: ГАИ ТО.

В ДТП на тюменской трассе погибли двое взрослых и двое детей, еще пять ранены

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла на 24-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Там столкнулись Chevrolet, Ford и LADA.

По предварительным данным водитель Chevrolet, в котором ехала семья с тремя детьми, выехал на полосу встречного движения, где врезался двигающиеся по противоположной стороне дороги легковушки. В результате аварии погибли водитель и три пассажирки Chevrolet, в том числе 8-летняя девочка и ребенок 9-12 лет. Еще одна пассажирка, девочка 3-х лет доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

Фото: ГАИ ТО

Ранения получили трое человек из Ford и одна женщина из LADA — в этих двух автомобилях ехали жители Свердловской области. Участок трассы полностью перекрыт. Объезд возможен через село Каменка, по автодороге Кулаково-Каменка.

На место аварии уже выехал прокурор Тюменского района Денис Коротаев.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году в число самым аварийных автодорог вошли трасса Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — Омск и Тюмень — Курган.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени
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