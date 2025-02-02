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Posted 2 февраля, 02:19

Published 2 февраля, 02:19

Modified 2 февраля, 02:21

Updated 2 февраля, 02:21

Народные приметы на Ефимов день: чего нельзя делать 2 февраля

Народные приметы на Ефимов день: чего нельзя делать 2 февраля

2 февраля 2025, 02:19
Фото: 1MI.
Православная церковь чтит память святого Ефимия, известного целителя. А народный календарь отмечает Ефимов день, когда можно предсказать погоду на февраль и на Масленичную неделю.

День отлично подходит для обновления, полезным будет сходить в баню и хорошо вымыться, избавившись от хворей, выбросить из дома ненужные вещи, чтобы деньги не пропали. Традиционно в Ефимов день праздновали свадьбы. И вообще плохим знаком было в этот день грустить, ходить в неопрятной или старой одежде — это могло привести к черной полосе в жизни. Но и слишком шумных застолий, если за окном непогода, остерегались.

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В Ефимов день традиционно пекли хлеб и давали каждому в семье съесть по кусочку, пока он теплый — чтобы избежать болезней в течении всего года.

Считалось, что потеря перчатки или варежки в этот день ведет к бедности. По той же причине не подбирали мелкие деньги с земли, даже если сами их выронили. Предки старались не пользоваться острыми предметами — даже не стричь ногти, быть особо осторожными с огнем, не перебирать крупу. Они верили, что все это приведет к несчастью.

Предки верили, что если вьюга метет в этот день, то продлится еще неделю. Поэтому выходили прогонять метель: подметали снег у ворот. На Ефимия остерегались ругать ветер, считали, что он может разозлиться и навредить хозяйству, например, сорвать крышу.

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По народным приметам, погода на Масленицу будет такая же, как 2 февраля. Яркое солнце в полдень также предвещало раннюю весну и дождливое лето. Знаком сырого лета считали и ветренный день. Пасмурная погода означала, что в конце зимы будут обильные снегопады, а весной — заморозки. А столб над луной означал, что морозы ударят совсем скоро.

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