Народные приметы на Ефимов день: чего нельзя делать 2 февраля

День отлично подходит для обновления, полезным будет сходить в баню и хорошо вымыться, избавившись от хворей, выбросить из дома ненужные вещи, чтобы деньги не пропали. Традиционно в Ефимов день праздновали свадьбы. И вообще плохим знаком было в этот день грустить, ходить в неопрятной или старой одежде — это могло привести к черной полосе в жизни. Но и слишком шумных застолий, если за окном непогода, остерегались.