nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 08:25

Published 2 февраля, 08:25

Modified 2 февраля, 08:27

Updated 2 февраля, 08:27

Медики назвали самые распространенные виды рака в Тюменской области

Медики назвали самые распространенные виды рака в Тюменской области

2 февраля 2025, 08:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
В список вошли новообразования кожи, рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Об этом сообщила директор-главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ „Медицинский город“ Валерия Павлова.
«В более чем 13% случаев причиной онкологических заболеваний тюменцев в 2024 году стали новообразования кожи. В тройке лидеров также рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Самыми диагностируемыми видами в 2024 году были рак легкого, новообразования органов желудочно-кишечного тракта, женских репродуктивных органов», — пояснила медик.

По ее словам, около 61% всех новообразований обнаружены на начальных стадиях. Врач подчеркнула, что в борьбе с раком важную роль играет профилактика, регулярные медицинские обследования, диспансеризация, профилактические осмотры и своевременное обращение за медпомощью.

В Тюменской области у 22 детей выявили опасную инфекцию
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в связи с ростом числа заболевших на дистанционное обучение перевели 10 классов в школах. Также на карантин закрыли 5 групп в детских садах.

Читайте также:
В Тюмени построят две четырехполосные дорогиЛотерейные миллиардеры из Тюмени стали вторыми в рейтинге по скорости обращенияВ Тюмени установлен новый температурный рекорд
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Медицина#Врачи#Тюменская область#Новости тюмени#Медицинский город#Онкологические заболевания#Онкология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика