Медики назвали самые распространенные виды рака в Тюменской области

Posted 2 февраля, 08:25
Published 2 февраля, 08:25
Modified 2 февраля, 08:27
Updated 2 февраля, 08:27
«В более чем 13% случаев причиной онкологических заболеваний тюменцев в 2024 году стали новообразования кожи. В тройке лидеров также рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Самыми диагностируемыми видами в 2024 году были рак легкого, новообразования органов желудочно-кишечного тракта, женских репродуктивных органов», — пояснила медик.
По ее словам, около 61% всех новообразований обнаружены на начальных стадиях. Врач подчеркнула, что в борьбе с раком важную роль играет профилактика, регулярные медицинские обследования, диспансеризация, профилактические осмотры и своевременное обращение за медпомощью.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в связи с ростом числа заболевших на дистанционное обучение перевели 10 классов в школах. Также на карантин закрыли 5 групп в детских садах.