Медики назвали самые распространенные виды рака в Тюменской области

По ее словам, около 61% всех новообразований обнаружены на начальных стадиях. Врач подчеркнула, что в борьбе с раком важную роль играет профилактика, регулярные медицинские обследования, диспансеризация, профилактические осмотры и своевременное обращение за медпомощью.