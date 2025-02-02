Лотерейные миллиардеры из Тюмени стали вторыми в рейтинге по скорости обращения

В 2023 году первые несколько дней семья победителей — слесарь из Нижнего Новгорода и его супруга — не могли поверить в произошедшее, а после долго планировали поездку в столичный лотерейный центр «Столото», поэтому оформили выигрыш спустя почти два месяца — в середине февраля.