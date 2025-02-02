Лотерейные миллиардеры из Тюмени стали вторыми в рейтинге по скорости обращения

Posted 2 февраля, 06:51
Published 2 февраля, 06:51
Modified 2 февраля, 06:53
Updated 2 февраля, 06:53
Первый в истории российских лотерей миллиардер, который появился по итогам розыгрыша «Новогоднего миллиарда»-2020, оформил свой выигрыш 9 января 2020 года. Главный приз новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото» в размере 1 миллиарда рублей, который выиграла семья токаря и логопеда из Тюмени, был оформлен 12 января 2024 года.
В 2023 году первые несколько дней семья победителей — слесарь из Нижнего Новгорода и его супруга — не могли поверить в произошедшее, а после долго планировали поездку в столичный лотерейный центр «Столото», поэтому оформили выигрыш спустя почти два месяца — в середине февраля.
В 2021 и 2022 годах по итогам розыгрышей «Новогоднего миллиарда» новых лотерейных миллиардеров в России не было, поскольку в 2021 году было разыграно 1000 призов по 1 миллиону рублей, в 2022 году главный приз «Новогоднего миллиарда» разделили двое победителей, которые выиграли по 500 миллионов.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области выиграл в лотерею «Все или ничего» 17 миллионов рублей. Он угадал все числа в билете.