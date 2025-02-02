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Posted 2 февраля, 13:06

Published 2 февраля, 13:06

Modified 2 февраля, 13:08

Updated 2 февраля, 13:08

Итоги недели: похищение школьницы, пытки в полиции и опасные iPhone

Итоги недели: похищение школьницы, пытки в полиции и опасные iPhone

2 февраля 2025, 13:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — похищение 13-летней девочки в селе под Тюменью, пытки в отделении полиции, продажа опасных реплик iPhone.

Ехала к жениху-цыгану: тюменскую школьницу нашли, благодаря камерам под Саратовом

В конце этой недели Тюмень всколыхнула новость о похищении 13-летней школьницы Александры из села Княжево. Ребенка днем в четверг, 30 января, увезли неизвестные на автомобиле с волгоградскими номерами.

По словам очевидцев, перед произошедшим Александра говорила своей подруге, что ее сегодня украдут. Предварительно, машина похитителей стояла возле СОШ с раннего утра. В ней сидели взрослый мужчина с бородкой и молодой парень.

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Сообщалось, что выкрали ребенка цыгане, которые хотят выдать девочку замуж (у Александры в семье имеются цыганские корни). Однако, все оказалось намного проще — Саша познакомилась в приложении с молодым человеком, переписывалась на протяжении длительного времени, а в «день Х» просто решила сбежать к жениху.

Нашли беглянку спустя сутки в Саратовской области — автомобиль со школьницей был остановлен сотрудниками полиции в Хвалынском районе. Ехала девочка добровольно, без физического и эмоционального давления.

Все фигуранты дела вместе со школьницей были доставлены в отделение полиции для дачи показаний. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Фото: 1MI

Пихали сосиску в рот: тюменец пожаловался на пытки в отделении полиции

На пытки в тюменском отделе полиции на улице 30 лет Победы пожаловался житель Тюмени Тимур Сулейманов. По словам его адвоката Андрея Бекина, силовики в течение нескольких часов пытали Сулейманова, после чего заставили подписать контракт на СВО.

Тюменца, по словам адвоката Бекина, обвинили в мошенничестве из-за того, что он занял у коллеги крупную сумму и не вернул в срок. В рамках разбирательства по делу, фигуранта пригласили на допрос в отдел полиции на 30 лет Победы.

«Ему позвонили и пригласили просто на беседу. Говорил, мол, дали слово мужика, слово офицера, что на своей машине он оттуда уедет. Но, как мне рассказал подзащитный, сотрудников не устроили показания и они повалили его на пол, переместили в другой кабинет и стали пытать током», — рассказал «Нашему городу» адвокат Бекин.
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Фигурант дела и адвокат написали заявление о превышении полномочий, пока результат его рассмотрения неизвестен. Однако на следующий день, как рассказал Бекин, издевательства над фигурантом продолжились.

«У нас должна была быть очная ставка. И эти же люди, что его пытали, подошли и начали сосиску в тесте ему к лицу пихать и говорить, мол, ешь, а то еще на нас жаловаться будешь. Я лично был свидетелем этого», — говорит Бекин.

Фигурант дела попросил адвоката придать произошедшее огласке, чтобы по жалобе на пытки была проведена надлежащая проверка.

Между тем, в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области сообщили, что следователи провели проверку по заявлению адвоката. По ее результатам факты пыток не подтвердились.

Фото: nashgorod.ru

Взрывоопасное яблоко: в Тюмени продаются опасные подделки под видом iPhone

Тюменцы стали чаще попадаться на мошенников при покупке iPhone. Местные байеры предлагают устройства с заманчивыми скидками, уверяя в их оригинальности и новом состоянии. Однако под видом новых айфонов продаются восстановленные или поддельные смартфоны, да еще и взрывоопасные.

Байеры предлагают модели айфонов по цене, которая может быть на 20–30% ниже рыночной. При этом они уверяют, что устройства абсолютно новые, запечатанные и оригинальные. Однако сотрудник центра по ремонту смартфонов Дмитрий Смолин, говорит о том, что часто горожанам продают восстановленные модели или рефабриш.

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Многие устройства завозятся из-за границы как «рефы» (refurbished) — восстановленные iPhone, но не Apple. Это телефоны, собранные из частей разных устройств, с установленным новым корпусом. Такие телефоны часто маркируются как новые, что вводит покупателей в заблуждение.

Кроме того, несмотря на привлекательный внешний вид, восстановленные устройства несут в себе множество скрытых рисков. В их числе не только неисправности внутренних систем и отсутствие гарантии, но и проблемы с безопасностью.

Чтобы избежать обмана, важно соблюдать несколько правил при покупке iPhone. Как минимум, стоит покупать смартфоны только у официальных продавцов — в случае чего им можно будет выдвинуть претензию. Также специалисты сервисных центров советуют более детально осматривать технику перед использованием. Как минимум, стоит зайти в настройки смартфона и проверить информацию об аккумуляторе.

Фото: 1MI

Тура на грани гибели: последний месяц зимы может стать приговором для тюменской реки

Зима 2024 года стала для Туры настоящим испытанием. Из-за обмеления лед на реке образовался неравномерно: в некоторых местах он слишком тонкий, в других — покрыт трещинами. Под таким льдом начался процесс замора — вода теряет кислород, и рыба задыхается.

«Тура буквально задыхается. Если срочно не принять меры она может стать непригодной для жизни», — говорит эколог Ирина Гаврина.

Эксперт отмечает, что необходимо срочно запустить программы по восстановлению водоохранных зон, ограничить промышленные сбросы и привлечь федеральные ресурсы для спасения реки. В противном случае региону грозит экологическая катастрофа — если медлить, то шансы спасти реку будут минимальны.

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Между тем, власти региона не спешат оздоравливать Туру и уже готовят альтернативу реке, как источнику водоснабжения. В регионе уже найдены потенциальные подземные источники воды, которые могут стать основными источниками для организации водоснабжения Тюменской агломерации. Они находятся в Нижнетавдинском районе.

Следует заметить, что о перспективных подземных источниках в Нижнетавдинском районе власти Тюменской области заявляли еще в 2016 году (до заморозки проекта). Тогда в областном департаменте недропользования и экологии заверяли, что ресурсов месторождений подземных вод в Нижнетавдинском районе хватит, минимум, на полвека.

Фото: 1MI

В Тюмени установлен новый температурный рекорд

В первый день февраля тюменская метеостанция зафиксировала максимальную за последние 22 года температуру воздуха +0,6.

«Это новый максимум для 1 февраля — предыдущий был зафиксирован в 2003 году. Тогда столбики термометров поднялись до +0,5», — сообщил метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.

Кстати, согласно долгосрочным прогнозам, первая половина февраля в Тюмени будет теплой. Небольшое похолодание вероятно только в период с 7 по 10 февраля. В остальные дни первой половины месяца средняя температура воздуха в областной столице составит -9 градусов, что на 5 градусов будет превышать климатическую норму.

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