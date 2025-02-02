Итоги недели: похищение школьницы, пытки в полиции и опасные iPhone

Байеры предлагают модели айфонов по цене, которая может быть на 20–30% ниже рыночной. При этом они уверяют, что устройства абсолютно новые, запечатанные и оригинальные. Однако сотрудник центра по ремонту смартфонов Дмитрий Смолин, говорит о том, что часто горожанам продают восстановленные модели или рефабриш.