Итоги недели: похищение школьницы, пытки в полиции и опасные iPhone

Posted 2 февраля, 13:06
Published 2 февраля, 13:06
Modified 2 февраля, 13:08
Updated 2 февраля, 13:08
В конце этой недели Тюмень всколыхнула новость о похищении 13-летней школьницы Александры из села Княжево. Ребенка днем в четверг, 30 января, увезли неизвестные на автомобиле с волгоградскими номерами.
По словам очевидцев, перед произошедшим Александра говорила своей подруге, что ее сегодня украдут. Предварительно, машина похитителей стояла возле СОШ с раннего утра. В ней сидели взрослый мужчина с бородкой и молодой парень.
Сообщалось, что выкрали ребенка цыгане, которые хотят выдать девочку замуж (у Александры в семье имеются цыганские корни). Однако, все оказалось намного проще — Саша познакомилась в приложении с молодым человеком, переписывалась на протяжении длительного времени, а в «день Х» просто решила сбежать к жениху.
Нашли беглянку спустя сутки в Саратовской области — автомобиль со школьницей был остановлен сотрудниками полиции в Хвалынском районе. Ехала девочка добровольно, без физического и эмоционального давления.
Все фигуранты дела вместе со школьницей были доставлены в отделение полиции для дачи показаний. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.
На пытки в тюменском отделе полиции на улице 30 лет Победы пожаловался житель Тюмени Тимур Сулейманов. По словам его адвоката Андрея Бекина, силовики в течение нескольких часов пытали Сулейманова, после чего заставили подписать контракт на СВО.
Тюменца, по словам адвоката Бекина, обвинили в мошенничестве из-за того, что он занял у коллеги крупную сумму и не вернул в срок. В рамках разбирательства по делу, фигуранта пригласили на допрос в отдел полиции на 30 лет Победы.
«Ему позвонили и пригласили просто на беседу. Говорил, мол, дали слово мужика, слово офицера, что на своей машине он оттуда уедет. Но, как мне рассказал подзащитный, сотрудников не устроили показания и они повалили его на пол, переместили в другой кабинет и стали пытать током», — рассказал «Нашему городу» адвокат Бекин.
Фигурант дела и адвокат написали заявление о превышении полномочий, пока результат его рассмотрения неизвестен. Однако на следующий день, как рассказал Бекин, издевательства над фигурантом продолжились.
«У нас должна была быть очная ставка. И эти же люди, что его пытали, подошли и начали сосиску в тесте ему к лицу пихать и говорить, мол, ешь, а то еще на нас жаловаться будешь. Я лично был свидетелем этого», — говорит Бекин.
Фигурант дела попросил адвоката придать произошедшее огласке, чтобы по жалобе на пытки была проведена надлежащая проверка.
Между тем, в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области сообщили, что следователи провели проверку по заявлению адвоката. По ее результатам факты пыток не подтвердились.
Тюменцы стали чаще попадаться на мошенников при покупке iPhone. Местные байеры предлагают устройства с заманчивыми скидками, уверяя в их оригинальности и новом состоянии. Однако под видом новых айфонов продаются восстановленные или поддельные смартфоны, да еще и взрывоопасные.
Байеры предлагают модели айфонов по цене, которая может быть на 20–30% ниже рыночной. При этом они уверяют, что устройства абсолютно новые, запечатанные и оригинальные. Однако сотрудник центра по ремонту смартфонов Дмитрий Смолин, говорит о том, что часто горожанам продают восстановленные модели или рефабриш.
Многие устройства завозятся из-за границы как «рефы» (refurbished) — восстановленные iPhone, но не Apple. Это телефоны, собранные из частей разных устройств, с установленным новым корпусом. Такие телефоны часто маркируются как новые, что вводит покупателей в заблуждение.
Кроме того, несмотря на привлекательный внешний вид, восстановленные устройства несут в себе множество скрытых рисков. В их числе не только неисправности внутренних систем и отсутствие гарантии, но и проблемы с безопасностью.
Чтобы избежать обмана, важно соблюдать несколько правил при покупке iPhone. Как минимум, стоит покупать смартфоны только у официальных продавцов — в случае чего им можно будет выдвинуть претензию. Также специалисты сервисных центров советуют более детально осматривать технику перед использованием. Как минимум, стоит зайти в настройки смартфона и проверить информацию об аккумуляторе.
Зима 2024 года стала для Туры настоящим испытанием. Из-за обмеления лед на реке образовался неравномерно: в некоторых местах он слишком тонкий, в других — покрыт трещинами. Под таким льдом начался процесс замора — вода теряет кислород, и рыба задыхается.
«Тура буквально задыхается. Если срочно не принять меры она может стать непригодной для жизни», — говорит эколог Ирина Гаврина.
Эксперт отмечает, что необходимо срочно запустить программы по восстановлению водоохранных зон, ограничить промышленные сбросы и привлечь федеральные ресурсы для спасения реки. В противном случае региону грозит экологическая катастрофа — если медлить, то шансы спасти реку будут минимальны.
Между тем, власти региона не спешат оздоравливать Туру и уже готовят альтернативу реке, как источнику водоснабжения. В регионе уже найдены потенциальные подземные источники воды, которые могут стать основными источниками для организации водоснабжения Тюменской агломерации. Они находятся в Нижнетавдинском районе.
Следует заметить, что о перспективных подземных источниках в Нижнетавдинском районе власти Тюменской области заявляли еще в 2016 году (до заморозки проекта). Тогда в областном департаменте недропользования и экологии заверяли, что ресурсов месторождений подземных вод в Нижнетавдинском районе хватит, минимум, на полвека.
В первый день февраля тюменская метеостанция зафиксировала максимальную за последние 22 года температуру воздуха +0,6.
«Это новый максимум для 1 февраля — предыдущий был зафиксирован в 2003 году. Тогда столбики термометров поднялись до +0,5», — сообщил метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.
Кстати, согласно долгосрочным прогнозам, первая половина февраля в Тюмени будет теплой. Небольшое похолодание вероятно только в период с 7 по 10 февраля. В остальные дни первой половины месяца средняя температура воздуха в областной столице составит -9 градусов, что на 5 градусов будет превышать климатическую норму.