Более 1,6 тысячи мигрантов выдворили в 2024 году из Тюменской области

Posted 2 февраля, 04:47
Published 2 февраля, 04:47
Modified 2 февраля, 06:22
Updated 2 февраля, 06:22
Количество государственных услуг по выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию снизилось на 17,9% (с 1,9 тысячи до 1,6 тысячи), что объясняется проводимой МВД России работой по пресечению каналов незаконной миграции.
На 26% в 2024 году сократилось количество иностранных граждан, принятых в гражданство Российской Федерации, что объясняется вступлением в силу ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», нормы которого ужесточили основания для обращения с заявлением о приобретении российского гражданства.
Также отмечено снижение количества предоставленных государственных услуг по выдаче иностранным гражданам разрешения на временное проживание на 57,7% (с 1,2 тысячи до 510). Как пояснили в ведомстве, причинное стало сокращение на числа заявителей, у которых отсутствуют основания для обращения с заявлением о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание.
На 5,2% сократилось за год количество оформленных видов на жительство. Одновременно с этим число выданных патентов возросло с 21,2 тысячи до 25,2 тысячи — на 19%.
Как пояснили в ведомстве, в 2024 году было проведено три этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», «Оперативно-профилактическое мероприятие», ОПМ «Фиктивная регистрация», ОПМ «Дача», два этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», в период которых выявлено 2,4 тысячи административных правонарушений, принято 337 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, вынесено 309 решений о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе проверок силовики задержали более 60 нарушителей миграционного законодательства.