Более 1,6 тысячи мигрантов выдворили в 2024 году из Тюменской области

Также отмечено снижение количества предоставленных государственных услуг по выдаче иностранным гражданам разрешения на временное проживание на 57,7% (с 1,2 тысячи до 510). Как пояснили в ведомстве, причинное стало сокращение на числа заявителей, у которых отсутствуют основания для обращения с заявлением о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание.