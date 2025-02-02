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Posted 2 февраля, 04:47

Published 2 февраля, 04:47

Modified 2 февраля, 06:22

Updated 2 февраля, 06:22

Из Тюменской области за 2024 год выдворили более 1,6 тысячи мигрантов

Более 1,6 тысячи мигрантов выдворили в 2024 году из Тюменской области

2 февраля 2025, 04:47
Фото: 1MI.

Из Тюменской области за 2024 год выдворили более 1,6 тысячи мигрантов

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УМВД
Еще около 2,5 тысячам иностранцев запретили въезд на территории России, что на 33,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Количество государственных услуг по выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию снизилось на 17,9% (с 1,9 тысячи до 1,6 тысячи), что объясняется проводимой МВД России работой по пресечению каналов незаконной миграции.

На 26% в 2024 году сократилось количество иностранных граждан, принятых в гражданство Российской Федерации, что объясняется вступлением в силу ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», нормы которого ужесточили основания для обращения с заявлением о приобретении российского гражданства.

Также отмечено снижение количества предоставленных государственных услуг по выдаче иностранным гражданам разрешения на временное проживание на 57,7% (с 1,2 тысячи до 510). Как пояснили в ведомстве, причинное стало сокращение на числа заявителей, у которых отсутствуют основания для обращения с заявлением о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание.

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На 5,2% сократилось за год количество оформленных видов на жительство. Одновременно с этим число выданных патентов возросло с 21,2 тысячи до 25,2 тысячи — на 19%.

Как пояснили в ведомстве, в 2024 году было проведено три этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», «Оперативно-профилактическое мероприятие», ОПМ «Фиктивная регистрация», ОПМ «Дача», два этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», в период которых выявлено 2,4 тысячи административных правонарушений, принято 337 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, вынесено 309 решений о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе проверок силовики задержали более 60 нарушителей миграционного законодательства.

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