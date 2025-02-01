В Тюменской области образовался дефицит эпидемиологов. В чем причина?

Posted 1 февраля, 07:49
Published 1 февраля, 07:49
Modified 1 февраля, 07:51
Updated 1 февраля, 07:51
«Мы испытываем дефицит кадров, потом что наш медуниверситет не готовит врачей медико-профилактического профиля. Но мы сотрудничаем с другими вузами Уральского федерального округа и не только. Мы заключением соглашения с руководством вузов, которые имеют такие факультеты и проводим профориентационную работу с выпускниками школ, где есть классы с направленностью химия и биология», — отметила главный санитарный врач Тюменской области.
И добавила, что молодые кадры из других субъектов в регион привлекают в том числе за счет предоставления жилья.
Заметим, что дефицит кадров сегодня в Тюменской области наблюдается в ряде отраслей. В частности, в регионе не хватает водителей общественного транспорта, сотрудников исправительных учреждений и т. д.