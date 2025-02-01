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Posted 1 февраля, 07:49

Published 1 февраля, 07:49

Modified 1 февраля, 07:51

Updated 1 февраля, 07:51

В Тюменской области не хватает санврачей и эпидемиологов

В Тюменской области образовался дефицит эпидемиологов. В чем причина?

1 февраля 2025, 07:49
Фото: 1MI.

В Тюменской области не хватает санврачей и эпидемиологов

В Тюменской области не хватает санитарных врачей и эпидемиологов. Об этом сообщила эфире на радио «Вести FM» глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
«Мы испытываем дефицит кадров, потом что наш медуниверситет не готовит врачей медико-профилактического профиля. Но мы сотрудничаем с другими вузами Уральского федерального округа и не только. Мы заключением соглашения с руководством вузов, которые имеют такие факультеты и проводим профориентационную работу с выпускниками школ, где есть классы с направленностью химия и биология», — отметила главный санитарный врач Тюменской области.

И добавила, что молодые кадры из других субъектов в регион привлекают в том числе за счет предоставления жилья.

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Заметим, что дефицит кадров сегодня в Тюменской области наблюдается в ряде отраслей. В частности, в регионе не хватает водителей общественного транспорта, сотрудников исправительных учреждений и т. д.

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