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Posted 1 февраля, 11:24

Published 1 февраля, 11:24

Modified 1 февраля, 11:35

Updated 1 февраля, 11:35

В Тюмени закрывается популярный горячий источник

В Тюмени закрывается популярный горячий источник

1 февраля 2025, 11:24
Фото: 1MI.
На два месяца прекратит работу горячий источник «Волна». С 14 апреля по 16 июня там будут проходить работы по реконструкции.
«Планов много, но главное — полностью обновим бассейн и проведём ремонт в банном комплексе», — сообщили представители «Волны» в социальных сетях.

Отмечено, что гостиница, расположенная на территории термального курорта будет работать в штатном режиме.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские источники «Тайган» и «Аван» вошли в число самых популярных у туристов в новогодние каникулы. Также в топ попали аквапарк «ЛетоЛето» и «Эльдорадо».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Реконструкция#Горячий источник#Термальные источники
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