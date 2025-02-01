В Тюмени закрывается популярный горячий источник

Posted 1 февраля, 11:24
Published 1 февраля, 11:24
Modified 1 февраля, 11:35
Updated 1 февраля, 11:35
«Планов много, но главное — полностью обновим бассейн и проведём ремонт в банном комплексе», — сообщили представители «Волны» в социальных сетях.
Отмечено, что гостиница, расположенная на территории термального курорта будет работать в штатном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские источники «Тайган» и «Аван» вошли в число самых популярных у туристов в новогодние каникулы. Также в топ попали аквапарк «ЛетоЛето» и «Эльдорадо».