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Posted 1 февраля, 04:10

Published 1 февраля, 04:10

Modified 1 февраля, 04:12

Updated 1 февраля, 04:12

В Тюмени сегодня потеплеет до +1 и пойдет дождь

В Тюмени сегодня потеплеет до +1 и пойдет дождь

1 февраля 2025, 04:10
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, гололедно-изморозевые явления, ветер 5-10 м/с ожидаются на юге Тюменской области в субботу, 1 февраля. В дневные часы температура воздуха составит -6…-11, местами до -1…-4, ночью термометры покажут -18…-23, в отдельных районах -8…-13.

В Тюмени 1 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в первой половине дня, дождь после обеда. Утром и днем температура воздуха составит -5…0, к вечеру столбики термометров поднимутся до 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:37 закат в 17:05, продолжительность дня 8 часов 28 минут.

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В Тобольске 1 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -11…-6, к вечеру потеплеет до -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:31, закат в 16:49, продолжительность дня 8 часов 18 минут.

В Ишиме 1 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -6…-11, в вечерние и ночные часы ожидается до -6…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:17 закат в 16:53 продолжительность дня 8 часов 36 минут.

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