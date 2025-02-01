В Тюмени сегодня потеплеет до +1 и пойдет дождь

Posted 1 февраля, 04:10
Published 1 февраля, 04:10
Modified 1 февраля, 04:12
Updated 1 февраля, 04:12
В Тюмени 1 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в первой половине дня, дождь после обеда. Утром и днем температура воздуха составит -5…0, к вечеру столбики термометров поднимутся до 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:37 закат в 17:05, продолжительность дня 8 часов 28 минут.
В Тобольске 1 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -11…-6, к вечеру потеплеет до -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью 2,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:31, закат в 16:49, продолжительность дня 8 часов 18 минут.
В Ишиме 1 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -6…-11, в вечерние и ночные часы ожидается до -6…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:17 закат в 16:53 продолжительность дня 8 часов 36 минут.