В Тюмени сегодня потеплеет до +1 и пойдет дождь

В Тюмени 1 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в первой половине дня, дождь после обеда. Утром и днем температура воздуха составит -5…0, к вечеру столбики термометров поднимутся до 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.