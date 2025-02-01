В Тюмени один из районов застроят медцентрами, прачечной и пожарным депо

До 2040 года в районе возведут гериатрический центр на 150 посещений в смену — консультативный центр, на 200 коек стационара с лечебными отделениями, пожарное депо на 8 автомобилей. Там же появится транспортно-пересадочный узел, к 2027 году — прачечная-химчистка на 5000 кг /смену.