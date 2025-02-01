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Posted 1 февраля, 09:48

Published 1 февраля, 09:48

Modified 1 февраля, 09:48

Updated 1 февраля, 09:48

В Тюмени один из районов застроят медцентрами, прачечной и пожарным депо

В Тюмени один из районов застроят медцентрами, прачечной и пожарным депо

1 февраля 2025, 09:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Власти Тюмени утвердили изменения в проект планировки района Комаровский. Соответствующая информация опубликована на портале мэрии города.

В документе указано, что в границах улиц Заполярной — Александра Протозанова — Вадима Бованенко построят к 2025 году многофункциональный спортивный комплекс площадью 1,4 тысячи квадртатных метров. В районе улицы Уездной — к 2029 году возведут медицинский центр площадью 2 тысячи квадратов.

До 2040 года в районе возведут гериатрический центр на 150 посещений в смену — консультативный центр, на 200 коек стационара с лечебными отделениями, пожарное депо на 8 автомобилей. Там же появится транспортно-пересадочный узел, к 2027 году — прачечная-химчистка на 5000 кг /смену.

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Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью планируют построить загородный отель стоимостью 900 миллионов рублей. В настоящее время ведется поиск инвесторов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени
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