В Тюмени новостройки подорожали до 7,5 миллиона рублей

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В Тюмени в январе стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 1,8% — до 147,6 тысячи рублей. Средняя цена квартиры выросла до 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитик портала «Мир квартир».