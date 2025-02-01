В Тюмени новостройки подорожали до 7,5 миллиона рублей

Posted 1 февраля, 08:31
Published 1 февраля, 08:31
Modified 1 февраля, 08:33
Updated 1 февраля, 08:33
Причиной подорожание стало сокращение предложений новостроек на рынке. Эусперта отмечают, что рост цен на квартиры в новостройках зарегистрирован в январе в 54 российских городах.
Больше всего, подорожали Пермь (+3,6%), Челябинск (+3,5%), Воронеж (+2,5%), Курск (+2,5%) и Краснодар (+2,3%). Снижение цен отмечено в Томске (–1,4%), Омске (–1,1%), Набережных Челнах (–1,1%).
«Пока прогнозы по обрушению цен из-за нехватки спроса, не сбылись, но динамика роста вялая, да и количество городов, где новостройки продолжают дорожать, сокращается. Мы ожидаем дальнейшего слабого, на уровне инфляции, роста цен в среднем по стране — продолжения повышения цен там, где имеется дефицит нового жилья, но снижения в тех городах, где рынок новостроек насыщен предложением», — отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир».