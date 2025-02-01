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Posted 1 февраля, 08:31

Published 1 февраля, 08:31

Modified 1 февраля, 08:33

Updated 1 февраля, 08:33

В Тюмени новостройки подорожали до 7,5 миллиона рублей

В Тюмени новостройки подорожали до 7,5 миллиона рублей

1 февраля 2025, 08:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
В Тюмени в январе стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 1,8% — до 147,6 тысячи рублей. Средняя цена квартиры выросла до 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитик портала «Мир квартир».

Причиной подорожание стало сокращение предложений новостроек на рынке. Эусперта отмечают, что рост цен на квартиры в новостройках зарегистрирован в январе в 54 российских городах.

Больше всего, подорожали Пермь (+3,6%), Челябинск (+3,5%), Воронеж (+2,5%), Курск (+2,5%) и Краснодар (+2,3%). Снижение цен отмечено в Томске (–1,4%), Омске (–1,1%), Набережных Челнах (–1,1%).

«Пока прогнозы по обрушению цен из-за нехватки спроса, не сбылись, но динамика роста вялая, да и количество городов, где новостройки продолжают дорожать, сокращается. Мы ожидаем дальнейшего слабого, на уровне инфляции, роста цен в среднем по стране — продолжения повышения цен там, где имеется дефицит нового жилья, но снижения в тех городах, где рынок новостроек насыщен предложением», — отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир».
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