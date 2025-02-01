Народные приметы на Макарьев день: чего нельзя делать 1 февраля

Posted 1 февраля, 02:24
Published 1 февраля, 02:24
Modified 1 февраля, 02:26
Updated 1 февраля, 02:26
Этот день важен для очищения, молитвы, защиты от злых сил. Наши предки верили, что правильные поступки в Макарьев день могут принести удачу и здоровье на весь год, а ошибки — навлечь беды и трудности. Хорошо в этот день раздать милостыню. А вот конкретную сумму лучше не одалживать, иначе с деньгами можно отдать свое благополучие.
Традиционно очищали жилище от негатива: с утра мели полы, обходили весь дом со свечой, чтобы пламя изгнало нечисть, кропили окна и двери дома святой водой, чтобы не проникли беды. Для привлечения богатства на Макария покупали кошелек и клали туда купюру, которую никогда не тратили, а для привлечения удачи — надевали нарядную или яркую одежду. Носить черную и темную одежду в этот день не стоит, можно навлечь на себя бедность.
Наши предки считали Макарьев день идеальным временем для начала новых дел. Но не для тяжелой работы и не для рукоделия — можно запутаться в жизни. В этот день принято печь пироги с маком, ходить в гости, собираться с друзьями и коллегами — так можно притянуть к себе успех. Нельзя скандалить, иначе будете в ссоре весь год. Также не стоит ругать и наказывать детей, чтобы в будущем они избежали несчастий. Остерегались и стричь волосы, чтобы не навлечь беду.
Считается, что солнце в Макарьев день является знаком ранней и теплой весны, а метель и сильный ветер — знаком затяжной зимы. Южный ветер означает, что лето будет жарким, а северный — дождливым. Иней на деревьях предвещал хороший сбор меда, а капель с крыши — богатый урожай на полях и огородах. А если уж грянет гром, значит, будет мильное половодье весной.