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Posted 1 февраля, 02:24

Published 1 февраля, 02:24

Modified 1 февраля, 02:26

Updated 1 февраля, 02:26

Народные приметы на Макарьев день: чего нельзя делать 1 февраля

Народные приметы на Макарьев день: чего нельзя делать 1 февраля

1 февраля 2025, 02:24
Православная церковь 1 февраля вспоминает преподобного Макария Великого, известного чудесным даром исцеления. В народном календаре это день Макара Весноуказчика, когда примечали погоду на весну и очищали дом и себя.

Этот день важен для очищения, молитвы, защиты от злых сил. Наши предки верили, что правильные поступки в Макарьев день могут принести удачу и здоровье на весь год, а ошибки — навлечь беды и трудности. Хорошо в этот день раздать милостыню. А вот конкретную сумму лучше не одалживать, иначе с деньгами можно отдать свое благополучие.

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Традиционно очищали жилище от негатива: с утра мели полы, обходили весь дом со свечой, чтобы пламя изгнало нечисть, кропили окна и двери дома святой водой, чтобы не проникли беды. Для привлечения богатства на Макария покупали кошелек и клали туда купюру, которую никогда не тратили, а для привлечения удачи — надевали нарядную или яркую одежду. Носить черную и темную одежду в этот день не стоит, можно навлечь на себя бедность.

Наши предки считали Макарьев день идеальным временем для начала новых дел. Но не для тяжелой работы и не для рукоделия — можно запутаться в жизни. В этот день принято печь пироги с маком, ходить в гости, собираться с друзьями и коллегами — так можно притянуть к себе успех. Нельзя скандалить, иначе будете в ссоре весь год. Также не стоит ругать и наказывать детей, чтобы в будущем они избежали несчастий. Остерегались и стричь волосы, чтобы не навлечь беду.

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Считается, что солнце в Макарьев день является знаком ранней и теплой весны, а метель и сильный ветер — знаком затяжной зимы. Южный ветер означает, что лето будет жарким, а северный — дождливым. Иней на деревьях предвещал хороший сбор меда, а капель с крыши — богатый урожай на полях и огородах. А если уж грянет гром, значит, будет мильное половодье весной.

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