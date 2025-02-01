Народные приметы на Макарьев день: чего нельзя делать 1 февраля

Наши предки считали Макарьев день идеальным временем для начала новых дел. Но не для тяжелой работы и не для рукоделия — можно запутаться в жизни. В этот день принято печь пироги с маком, ходить в гости, собираться с друзьями и коллегами — так можно притянуть к себе успех. Нельзя скандалить, иначе будете в ссоре весь год. Также не стоит ругать и наказывать детей, чтобы в будущем они избежали несчастий. Остерегались и стричь волосы, чтобы не навлечь беду.