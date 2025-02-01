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Posted 1 февраля, 06:52

Published 1 февраля, 06:52

Modified 1 февраля, 06:54

Updated 1 февраля, 06:54

«Били током»: тюменец пожаловался на пытки в отделе полиции

«Били током»: тюменец пожаловался на пытки в отделе полиции

1 февраля 2025, 06:52
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
На пытки в тюменском отделе полиции на улице 30 лет Победы пожаловался житель Тюмени Тимур Сулейманов. По словам его адвоката Андрея Бекина, силовики в течение нескольких часов пытали Сулейманова, после чего заставили подписать контракт на СВО.

В отдел полиции тюменец попал в начале декабря 2024 года по подозрению в мошенничестве. За несколько месяцев до этого мужчина занял у своей знакомой два миллиона рублей на развитие бизнеса. Однако всю сумму вернуть не успел, отдал лишь 400 тысяч, в связи с чем девушка обратилась в полицию.

По словам Тимура, сначала беда с полицейскими проходила довольно спокойно — он рассказал о ситуации. Однако позже сотрудники правоохранительных органов попытались его заставить написать признание в том, что долг своей подруге он изначально не планировал отдавать. Когда Тимур отказался, его якобы начали избивать, пишет 72.RU.

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Тюменец заявил, что его положили меня на пол, спустили штаны по колено, надели шапку на голову, обвязали скотчем, несколько раз били током. Пытки продолжались несколько часов — до тех пор, пока не дал нужные показания и не подписал согласие на отправку на СВО.

Уже находясь в СИЗО Тимур рассказал адвокату, что нужные показания из него выбили силой и попросил защитника обратиться в СК. По словам правозащитника Бекина, следственные действия проходили в том же самом кабинете, где якобы пытали Сулейманова.

В пресс-службе СУ СК России по Тюменской области рассказали, что следователи провели проверку по заявлению адвоката. По ее результатам факты пыток не подтвердились.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году расформировали подразделение силовиков с Тульской, члены которого обвинялись в пытках. Двое сотрудников, которых ранее обвинили в пытках, отправились на СВО.

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