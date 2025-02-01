«Били током»: тюменец пожаловался на пытки в отделе полиции

В отдел полиции тюменец попал в начале декабря 2024 года по подозрению в мошенничестве. За несколько месяцев до этого мужчина занял у своей знакомой два миллиона рублей на развитие бизнеса. Однако всю сумму вернуть не успел, отдал лишь 400 тысяч, в связи с чем девушка обратилась в полицию.