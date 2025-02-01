«Били током»: тюменец пожаловался на пытки в отделе полиции

Posted 1 февраля, 06:52
Published 1 февраля, 06:52
Modified 1 февраля, 06:54
Updated 1 февраля, 06:54
В отдел полиции тюменец попал в начале декабря 2024 года по подозрению в мошенничестве. За несколько месяцев до этого мужчина занял у своей знакомой два миллиона рублей на развитие бизнеса. Однако всю сумму вернуть не успел, отдал лишь 400 тысяч, в связи с чем девушка обратилась в полицию.
По словам Тимура, сначала беда с полицейскими проходила довольно спокойно — он рассказал о ситуации. Однако позже сотрудники правоохранительных органов попытались его заставить написать признание в том, что долг своей подруге он изначально не планировал отдавать. Когда Тимур отказался, его якобы начали избивать, пишет 72.RU.
Тюменец заявил, что его положили меня на пол, спустили штаны по колено, надели шапку на голову, обвязали скотчем, несколько раз били током. Пытки продолжались несколько часов — до тех пор, пока не дал нужные показания и не подписал согласие на отправку на СВО.
Уже находясь в СИЗО Тимур рассказал адвокату, что нужные показания из него выбили силой и попросил защитника обратиться в СК. По словам правозащитника Бекина, следственные действия проходили в том же самом кабинете, где якобы пытали Сулейманова.
В пресс-службе СУ СК России по Тюменской области рассказали, что следователи провели проверку по заявлению адвоката. По ее результатам факты пыток не подтвердились.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году расформировали подразделение силовиков с Тульской, члены которого обвинялись в пытках. Двое сотрудников, которых ранее обвинили в пытках, отправились на СВО.