Аномальная погода: тюменские синоптики дали прогноз на февраль

Posted 1 февраля, 12:31
Published 1 февраля, 12:31
Modified 1 февраля, 12:33
Updated 1 февраля, 12:33
По его словам, в течение первой половины месяца средняя температура воздуха в областной столице составит -9 градусов, что на 5 градусов выше нормы.
В начале месяца прогнозируется очень теплая погода: днем столбики термометров будут показывать-3…+2, ночью -2…-5. С 7 по 10 февраля ожидается кратковременное похолодание — до -10….-12 днем и -18…-20 в ночные часы. После 10 февраля теплая погода вновь вернется на тюменскую землю — среднесуточная температура воздуха установится в пределах -9…-14.
Заметим, что январь-2025 в Тюмени стал одним из самых теплых за последние годы. Средняя температура -9,6 градуса на 5,5 градуса превышала климатическую норму. Самая низкая температура воздуха, -25, была зафиксирована 23 января, а самая высокая +2,1 — 3 января. Всего за месяц выпало 32 мм осадков, что на 54% выше нормы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за теплой погоды временно закрыли ледовый городок на площади 400-летия города. Решение о возобновлении работы площадки будет принято в понедельник, 3 февраля.