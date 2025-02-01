Аномальная погода: тюменские синоптики дали прогноз на февраль

Заметим, что январь-2025 в Тюмени стал одним из самых теплых за последние годы. Средняя температура -9,6 градуса на 5,5 градуса превышала климатическую норму. Самая низкая температура воздуха, -25, была зафиксирована 23 января, а самая высокая +2,1 — 3 января. Всего за месяц выпало 32 мм осадков, что на 54% выше нормы.