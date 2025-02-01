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Posted 1 февраля, 12:31

Published 1 февраля, 12:31

Modified 1 февраля, 12:33

Updated 1 февраля, 12:33

Аномальная погода: тюменские синоптики дали прогноз на февраль

Аномальная погода: тюменские синоптики дали прогноз на февраль

1 февраля 2025, 12:31
Фото: 1MI.
В Тюмени в начале февраля температура воздуха будет превышать норму на 11-14 градусов. Об этом сообщил метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.

По его словам, в течение первой половины месяца средняя температура воздуха в областной столице составит -9 градусов, что на 5 градусов выше нормы.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

В начале месяца прогнозируется очень теплая погода: днем столбики термометров будут показывать-3…+2, ночью -2…-5. С 7 по 10 февраля ожидается кратковременное похолодание — до -10….-12 днем и -18…-20 в ночные часы. После 10 февраля теплая погода вновь вернется на тюменскую землю — среднесуточная температура воздуха установится в пределах -9…-14.

Заметим, что январь-2025 в Тюмени стал одним из самых теплых за последние годы. Средняя температура -9,6 градуса на 5,5 градуса превышала климатическую норму. Самая низкая температура воздуха, -25, была зафиксирована 23 января, а самая высокая +2,1 — 3 января. Всего за месяц выпало 32 мм осадков, что на 54% выше нормы.

Аномальный февраль: в Тюмени к концу недели потеплеет до +1 и пойдет дождь
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за теплой погоды временно закрыли ледовый городок на площади 400-летия города. Решение о возобновлении работы площадки будет принято в понедельник, 3 февраля.

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