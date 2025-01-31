Женщина погибла под колесами BMW с крутыми номерами на трассе под Тюменью

Posted 31 января, 15:46
Published 31 января, 15:46
Modified 31 января, 15:51
Updated 31 января, 15:51
Сегодня вечером, 31 января на 10-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда произошло смертельное ДТП. Об этом передает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
Уточняется, что 48-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда ее сбил автомобиль BMW. По данным ГИБДД области, машина носила «крутые» автомобильные номера, состоящие из повторяющейся одной цифры. К сожалению, полученные травмы были не совместимы с жизнью, женщина скончалась на месте.
Со слов заместителя начальника отдела Госавтоинспекции по г. Тюмени Александра Швецова, на данный участок дороги до поворота на дачи погибшую привезли родственники. Там ее должен был забрать знакомый.
Предстоит установить все обстоятельства ДТП.
Сегодня мы писали, что на 186-м километре автодороги Курган-Тюмень произошло столкновение двух автомобилей. Из-за ДТП пострадала 7-летняя девочка.