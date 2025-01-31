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Posted 31 января, 15:46

Published 31 января, 15:46

Modified 31 января, 15:51

Updated 31 января, 15:51

Женщина погибла под колесами BMW с крутыми номерами на трассе под Тюменью

Женщина погибла под колесами BMW с крутыми номерами на трассе под Тюменью

31 января 2025, 15:46
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
48-летняя тюменка сбита насмерть в пригороде Тюмени. К месту смерти ее привезли родственники.

Сегодня вечером, 31 января на 10-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда произошло смертельное ДТП. Об этом передает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Уточняется, что 48-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда ее сбил автомобиль BMW. По данным ГИБДД области, машина носила «крутые» автомобильные номера, состоящие из повторяющейся одной цифры. К сожалению, полученные травмы были не совместимы с жизнью, женщина скончалась на месте.

Со слов заместителя начальника отдела Госавтоинспекции по г. Тюмени Александра Швецова, на данный участок дороги до поворота на дачи погибшую привезли родственники. Там ее должен был забрать знакомый.

Предстоит установить все обстоятельства ДТП.

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Сегодня мы писали, что на 186-м километре автодороги Курган-Тюмень произошло столкновение двух автомобилей. Из-за ДТП пострадала 7-летняя девочка.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Дорога#Смерть#BMW#Курган#Родственники
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