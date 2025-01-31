Женщина погибла под колесами BMW с крутыми номерами на трассе под Тюменью

Уточняется, что 48-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда ее сбил автомобиль BMW. По данным ГИБДД области, машина носила «крутые» автомобильные номера, состоящие из повторяющейся одной цифры. К сожалению, полученные травмы были не совместимы с жизнью, женщина скончалась на месте.