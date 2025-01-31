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Posted 31 января, 15:29

Published 31 января, 15:29

Modified 31 января, 15:31

Updated 31 января, 15:31

Тюменцам, рассказали, как им узнать свой трудовой стаж

Все есть в телефоне. Тюменцам, рассказали, как им узнать свой трудовой стаж

31 января 2025, 15:29
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцам, рассказали, как им узнать свой трудовой стаж

Сюжет
Пенсия
Жителям Тюмени рассказали о том, как узнать о своем трудовом стаже. Как выяснилось, сделать это можно посредством доступных электронных сервисов.

Как сообщает Телеканал «Саратов 24», от стажа житель страны может во-первых, претендовать на трудовую пенсию, а во-вторых, рассчитать ее, в этот стаж входит период официального трудоустройства с уплатой страховых взносов;
— уплаты обязательных взносов за себя в статусе ИП и другие соответствующие выплаты, как например, взнос по уходу за ребенком.

Узнать стаж достаточно просто. Достаточно заказать соответствующую выписку на Госуслугах. Вкладка с этой услугой — в личном кабинете. Ответ придет в течение дня. Обычно — за несколько минут. Кроме стажа по тому же принципу можно узнать свой индивидуальный пенсионный коэффициент, суммы выплат и взносов по каждому работодателю, а также информацию о пенсионных накоплениях.

Есть свой минимум: тюменцам рассказали, как набрать недостающий стаж для пенсии
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в аренду сдают пойманную рыбу.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Услуги#Пенсия
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