Все есть в телефоне. Тюменцам, рассказали, как им узнать свой трудовой стаж

Узнать стаж достаточно просто. Достаточно заказать соответствующую выписку на Госуслугах. Вкладка с этой услугой — в личном кабинете. Ответ придет в течение дня. Обычно — за несколько минут. Кроме стажа по тому же принципу можно узнать свой индивидуальный пенсионный коэффициент, суммы выплат и взносов по каждому работодателю, а также информацию о пенсионных накоплениях.