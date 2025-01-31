Все есть в телефоне. Тюменцам, рассказали, как им узнать свой трудовой стаж

Posted 31 января, 15:29
Published 31 января, 15:29
Modified 31 января, 15:31
Updated 31 января, 15:31
Как сообщает Телеканал «Саратов 24», от стажа житель страны может во-первых, претендовать на трудовую пенсию, а во-вторых, рассчитать ее, в этот стаж входит период официального трудоустройства с уплатой страховых взносов;
— уплаты обязательных взносов за себя в статусе ИП и другие соответствующие выплаты, как например, взнос по уходу за ребенком.
Узнать стаж достаточно просто. Достаточно заказать соответствующую выписку на Госуслугах. Вкладка с этой услугой — в личном кабинете. Ответ придет в течение дня. Обычно — за несколько минут. Кроме стажа по тому же принципу можно узнать свой индивидуальный пенсионный коэффициент, суммы выплат и взносов по каждому работодателю, а также информацию о пенсионных накоплениях.