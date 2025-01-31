Врачей стало больше! Чиновники не поверили в очереди в тюменских поликлиниках

Posted 31 января, 10:39
Published 31 января, 10:39
Modified 31 января, 10:41
Updated 31 января, 10:41
«Наш Город» обещал рассказать, как в департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментируют волну жалоб на низкую доступность медицинских услуг. Напомним, тюменцы рассказали нашей редакции, что неделями и месяцами ждут записи к узким специалистам и на отдельные виды обследования.
Медицинское руководство области не заметило в больницах и поликлиниках массовых увольнений. Движение кадров, как это назвали в департаменте здравоохранения, сохраняется в пределах рекомендованных 10%. Напротив, численность врачей в системе здравоохранения Тюменской области в 2024 году даже выросла — на 3,5%.
«В 2024 году численность врачей в системе здравоохранения Тюменской области увеличилась на 3,5%. Снижения численности медицинского персонала в учреждениях здравоохранения не допускается. В целях повышения доступности оказания медицинской помощи департаментом здравоохранения Тюменской области организуется целевая подготовка в мед ВУЗах и СУЗах», — говорится в сообщении департамента.
Начальник управления правового обеспечения и государственной службы Ольга Степнова объяснила, что время ожидание приема у врача или какой-либо процедуры тоже зависит от сезона. Ведь к некоторым узким специалистам нельзя записаться в обход терапевта.
«К узким специалистам запись осуществляется через терапевта, педиатра. Соответственно, в период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ количество обращений к терапевту увеличивается. Это влияет на сроки записи к узким специалистам. Также в незначительной степени оказывают влияние такие явления, как больничные и командировки специалистов», — пояснила Степнова.
После предыдущей публикации читатели снова засыпали нас сообщениями. Среди них все-таки преобладали жалобы. Ряд тюменцев увидел причину нынешней ситуации в оптимизации в сфере здравоохранения. Некоторые медучреждения закрыли, людям приходится ездить в другие поликлиники. Некоторым гражданам не понравилось, что в больницах и поликлиниках раздувают штаты за счет административного персонала, а не врачебного.
«Оптимизация медицины дает свои результаты», «Больницы закрывают под видом оптимизации, а администрации больниц раздувают. Вот, в Окб2 теперь и директор, и главврач, куча замов у каждого», «В каждой больнице в тех помещениях, где при СССР вся администрация сидела, сейчас одной бухгалтерии места не хватает», — поделились мнением тюменцы.
«Врачи успевают только заполнить медицинскую карту больного, хотя почти ничего из написанного, не делают — не дотрагиваются до больного. Проверяют только давление. И все печатают, печатают, печатают, успевай только на вопросы отвечать», — рассказала одна из читателей.
Она добавила, что однажды ей выписали совсем не те таблетки, что должны были. И это не удивительно из-за такой спешки, считает тюменка. С ней согласились десятки человек, поддержав комментарий лайком.
«Да, надо ждать две недели очереди к терапевту, потом ждать, пока перезвонит медсестра, если не забудет. К платному иногда очень дорого, особенно в стоматологии. Поэтому лечу зубы народными средствами», — поделилась другая тюменка.
В департаменте здравоохранения отметили, что официально зарегистрированных жалоб от граждан стало меньше. И эта тенденция сохраняется второй год подряд. А за последние два месяца поток обращений от граждан еще уменьшился.
Официальную статистику подтверждает и число благодарных сообщений, поступивших в редакцию. Тюменцы рассказали, как им повезло за короткий срок пройти полное обследование или без волокиты получить путевку в санаторий. Один из жителей областной столицы переехал в другой регион и отметил, что тюменские поликлиники «держат уровень».
«За время жизни в Тюмени сколько раз ходил к врачам — всегда все очень быстро было и качественно. Запись максимум на неделю вперёд. Если хочешь платно, то вообще в тот же день, при этом стоит это все копейки и делается на крутом оборудовании».
«В декабре сломала ногу, была сложная операция. После выписки пошла на платный прием, каждый поход 7-8 тыс. рублей. Оперировавший доктор удивился, почему не в поликлинике наблюдаюсь и о чудо: прием на следующий день, рентген за 10 минут, еще бонусом талон в реабилитационный центр».
«Наш Город» писал, что ситуация в некоторых районах улучшается. Так, врач-педиатр переехала из областной столицы в Уватский район после 12 лет медицинской практики. Одним из стимулов работы в сельском местности она навала служебную квартиру и поддерживающие выплаты.