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Posted 31 января, 03:36

Published 31 января, 03:36

Modified 31 января, 03:38

Updated 31 января, 03:38

В Тюмени задержали петербуржца за его посты в соцсетях

В Тюмени задержали петербуржца за его посты в соцсетях

31 января 2025, 03:36
Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Следователи из Санкт-Петербурга приехали в Тюмень, чтобы поймать подозреваемого в разжигании ненависти. Операцию провели в аэропорту Рощино.
«Злоумышленник задержан в Тюмени, ему предъявлено обвинение. Свою вину он признал. Обвиняемый будет доставлен в Санкт-Петербург для избрания ему меры пресечения», — рассказали в Главном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
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По данным следствия, 16 октября 2023 года двое подельников опубликовали в телеграм-канале сообщение, призывающее к вражде против русских граждан. Эксперты также определили, что в посте был призыв к противоправным действиям в отношении жителя северной столицы.

Оперативники «Центра Э» петербуржского главка МВД России помогли установить личность одного из подозреваемых. Дела подельников разделили, и отправились на задержание. Расследование ведется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Напомним, в тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику. Напавший сначала требовал с юного тюменца деньги, а потом стал бить и кричал, что «русских всех надо убивать».

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Следственный комитет#Соцсети
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