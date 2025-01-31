В Тюмени задержали петербуржца за его посты в соцсетях

Posted 31 января, 03:36
Published 31 января, 03:36
Modified 31 января, 03:38
Updated 31 января, 03:38
«Злоумышленник задержан в Тюмени, ему предъявлено обвинение. Свою вину он признал. Обвиняемый будет доставлен в Санкт-Петербург для избрания ему меры пресечения», — рассказали в Главном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, 16 октября 2023 года двое подельников опубликовали в телеграм-канале сообщение, призывающее к вражде против русских граждан. Эксперты также определили, что в посте был призыв к противоправным действиям в отношении жителя северной столицы.
Оперативники «Центра Э» петербуржского главка МВД России помогли установить личность одного из подозреваемых. Дела подельников разделили, и отправились на задержание. Расследование ведется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.
Напомним, в тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику. Напавший сначала требовал с юного тюменца деньги, а потом стал бить и кричал, что «русских всех надо убивать».