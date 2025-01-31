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Posted 31 января, 11:19

Published 31 января, 11:19

Modified 31 января, 11:21

Updated 31 января, 11:21

В Тюмени проверяют сеть «Светофор» после жалобы покупательницы

В Тюмени проверяют сеть «Светофор» после жалобы покупательницы

31 января 2025, 11:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Москва
Роспотребнадзор проводит проверку сети магазинов «Светофор». Поводом послужил звонок жительницы Тюмени, которая пожаловалась на качество стирального порошка.

В Тюмени и ряде других городов Роспотребнадзор инициировал проверки сети магазинов «Светофор». Информацию об этом заявила глава регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо во время прямого эфира на радиостанции «Вести FM».

Поводом для проверки послужила жалоба местной жительницы, которая недовольна качеством стирального порошка, приобретенного в данном магазине. С ее слов, это не является ни порошком, так как не образует пены, а чем-то среднем между песком и солью.

Руководитель ведомства заметила, что по приказу Роспотребнадзора проверки уже начались, в процессе, с помощью лабораторных исследований будет дана оценка качеству товара.

Нарушения санитарно-эпидемиологических норм спровоцировали массу проверок в других российских города, где работает сеть магазинов «Светофор», по этой причине может быть приостановлена работа магазинов в Москве и Московской области.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил, что более 8 500 килограммов пищевой продукции из-за санитарно-химических показателей было снято из торгового оборота.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Тюменская область#Москва#Проверка#Роспотребнадзор#Магазины#Жалоба#Санитарные нормы#Светофор#Московская область
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