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Posted 31 января, 07:11

Published 31 января, 07:11

Modified 31 января, 07:14

Updated 31 января, 07:14

В Тюмени поймали поставщика просрочки в школы и садики

В Тюмени поймали поставщика просрочки в школы и садики

31 января 2025, 07:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Поставлявший продукты в школы и детские сады тюменский производитель мясной продукции попался на торговле просрочкой. Всю опасную продукцию убрали из оборота.

Россельхознадзор нашел нарушения у предприятия по переработке мяса СПС СПК «Энергия». Компания получила говяжью печень от брянского «Мираторга» со сроком годности до апреля — июня 2025 года. Но тюменский предприниматель самовольно продлил сроки годности субпродуктов в системе «Меркурий» на 2-62 дня в зависимости от партии.

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Просроченную печенку передали в 29 тюменских школ и детсадов. Но как только нарушение вскрылось, продукты отозвали, заверили в ведомстве. Производителю вручили предупреждение в связи с нарушением, а все сведения передали в областной департамент образования и науки и Управление ветеринарии.

Ранее специалисты нашли антибиотики в свинине, произведенной в Тюменской области. Предприятие поставили на особый контроль.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Продукты
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