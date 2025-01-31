В Тюмени поймали поставщика просрочки в школы и садики

Posted 31 января, 07:11
Published 31 января, 07:11
Modified 31 января, 07:14
Updated 31 января, 07:14
Россельхознадзор нашел нарушения у предприятия по переработке мяса СПС СПК «Энергия». Компания получила говяжью печень от брянского «Мираторга» со сроком годности до апреля — июня 2025 года. Но тюменский предприниматель самовольно продлил сроки годности субпродуктов в системе «Меркурий» на 2-62 дня в зависимости от партии.
Просроченную печенку передали в 29 тюменских школ и детсадов. Но как только нарушение вскрылось, продукты отозвали, заверили в ведомстве. Производителю вручили предупреждение в связи с нарушением, а все сведения передали в областной департамент образования и науки и Управление ветеринарии.
Ранее специалисты нашли антибиотики в свинине, произведенной в Тюменской области. Предприятие поставили на особый контроль.