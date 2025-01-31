В Тюмени поймали поставщика просрочки в школы и садики

Просроченную печенку передали в 29 тюменских школ и детсадов. Но как только нарушение вскрылось, продукты отозвали, заверили в ведомстве. Производителю вручили предупреждение в связи с нарушением, а все сведения передали в областной департамент образования и науки и Управление ветеринарии.