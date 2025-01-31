В Тюмени начали продавать дешевые аналоги товаров от IKEA

Компания X5 Group зарегистрировала бренд «Чижикея» в феврале 2024 года, но активное продвижение началось только в январе 2025 года. На рекламных баннерах используются узнаваемые шрифты и сочетания цветов. X5 Group зарегистрирована в Нидерландах, а основным бенефициаром холдинга является один из богатейших граждан России миллиардер Михаил Фридман.