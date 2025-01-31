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Posted 31 января, 05:55

Published 31 января, 05:55

Modified 31 января, 05:57

Updated 31 января, 05:57

В Тюмени начали продавать дешевые аналоги товаров от IKEA

В Тюмени начали продавать дешевые аналоги товаров от IKEA

31 января 2025, 05:55
Фото: 1MI.
В Тюмень пришел бренд «Чижикея» с аналогами шведских товаров для дома. Вместо плюшевых акул здесь предлагают керамические кактусы.

Компания X5 Group зарегистрировала бренд «Чижикея» в феврале 2024 года, но активное продвижение началось только в январе 2025 года. На рекламных баннерах используются узнаваемые шрифты и сочетания цветов. X5 Group зарегистрирована в Нидерландах, а основным бенефициаром холдинга является один из богатейших граждан России миллиардер Михаил Фридман.

«Нашли классных локальных производителей товаров для дома и продолжили славную традицию: создавать качественные вещи для быта и уюта по доступным ценам», — объяснили в холдинге, владеющем «Пятерочкой» и «Перекрестком».
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Товары бренда «Чижикея» продаются в магазинах торговых сетей, принадлежащих холдингу. На полках можно найти весьма похожие на оригинал граненые стаканы, складные светильники, пледы и полотенца, разнокалиберные емкости для хранения, уменьшенные гладильные доски. Плюшевые игрушки под новым брендом пока не замечены, но есть наборы керамических кактусов, пишет 72.ru.

Компания IKEA ушла с российского рынка после усиления санкций в 2022 году. В первое время российские компании наперебой пытались заменить своей продукцией товары популярного шведского бренда.

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