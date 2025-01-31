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Posted 31 января, 02:56

Published 31 января, 02:56

Modified 31 января, 02:58

Updated 31 января, 02:58

В школах тюменских городов объявили актировки. Но не для всех

В школах тюменских городов объявили актировки. Но не для всех

31 января 2025, 02:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Мороз
Школьникам в Тобольске и Ишиме разрешили не приходить на занятия из-за морозной погоды. Но дома могут остаться не все.
«В связи с низкой температурой наружного воздуха, 31 января занятия в очном режиме в 1-4 классах первой смены в общеобразовательных организациях города отменяются», — сообщила администрация Тобольска на своей странице в соцсети.

Ишимские власти также объявили актировку в связи с низкой температурой и сильным ветром.

«Отмена занятий 31 января с 1 по 4 класс первой смены. На улице -28, ветер С-З, 2 м/с», — говорится в сообщении.

Занятия в школах Тюмени и района в первую смену пройдут в обычном режиме.

22 января школьники Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югры засыпали члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину жалобами на то, что в школах не отменили занятия при похолодании.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Школа#Тобольск#Актировка#Мороз
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