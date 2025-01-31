В школах тюменских городов объявили актировки. Но не для всех

Сюжет Мороз

Школьникам в Тобольске и Ишиме разрешили не приходить на занятия из-за морозной погоды. Но дома могут остаться не все.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха, 31 января занятия в очном режиме в 1-4 классах первой смены в общеобразовательных организациях города отменяются», — сообщила администрация Тобольска на своей странице в соцсети. Ишимские власти также объявили актировку в связи с низкой температурой и сильным ветром. «Отмена занятий 31 января с 1 по 4 класс первой смены. На улице -28, ветер С-З, 2 м/с», — говорится в сообщении. Занятия в школах Тюмени и района в первую смену пройдут в обычном режиме. 22 января школьники Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югры засыпали члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину жалобами на то, что в школах не отменили занятия при похолодании. Читайте также: Актировки: вторую смену в тюменских школах тоже отменили «Чуть не сдуло» — тюменские школьники пожаловались Мизулиной на учебу в мороз В Тюмени и области объявили актированный день