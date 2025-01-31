В школах тюменских городов объявили актировки. Но не для всех

Posted 31 января, 02:56
Published 31 января, 02:56
Modified 31 января, 02:58
Updated 31 января, 02:58
«В связи с низкой температурой наружного воздуха, 31 января занятия в очном режиме в 1-4 классах первой смены в общеобразовательных организациях города отменяются», — сообщила администрация Тобольска на своей странице в соцсети.
Ишимские власти также объявили актировку в связи с низкой температурой и сильным ветром.
«Отмена занятий 31 января с 1 по 4 класс первой смены. На улице -28, ветер С-З, 2 м/с», — говорится в сообщении.
Занятия в школах Тюмени и района в первую смену пройдут в обычном режиме.
22 января школьники Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югры засыпали члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину жалобами на то, что в школах не отменили занятия при похолодании.