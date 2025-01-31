В одном из районов Тюмени отключат светофоры

Posted 31 января, 03:10
Published 31 января, 03:10
Modified 31 января, 03:13
Updated 31 января, 03:13
Днем 31 января в районе Дома обороны в Тюмени временно не будут работать светофоры на пересечении улиц Пролетарской и Льва Толстого. Отключение запланировано с 09:20 до 16:00 часов, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Транспортники объяснили отключения плановыми работами на сетях электроснабжения. Тюменцев призвали внимательно строить маршруты и не лихачить на перекрестке.
Ранее сразу шесть светофоров отключили на одной из самых загруженных Тюменских улиц — в районе Червишевского тракта. Один из электронных регулировщиков перестал работать около школы.