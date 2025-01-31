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Posted 31 января, 03:10

Published 31 января, 03:10

Modified 31 января, 03:13

Updated 31 января, 03:13

В одном из районов Тюмени отключат светофоры

В одном из районов Тюмени отключат светофоры

31 января 2025, 03:10
Фото: 1MI.
МКУ «Тюменьгортранс» предупредило об отключении электронных регулировщиков почти на весь рабочий день. Автомобилисты, будьте внимательны!

Днем 31 января в районе Дома обороны в Тюмени временно не будут работать светофоры на пересечении улиц Пролетарской и Льва Толстого. Отключение запланировано с 09:20 до 16:00 часов, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

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Транспортники объяснили отключения плановыми работами на сетях электроснабжения. Тюменцев призвали внимательно строить маршруты и не лихачить на перекрестке.

Ранее сразу шесть светофоров отключили на одной из самых загруженных Тюменских улиц — в районе Червишевского тракта. Один из электронных регулировщиков перестал работать около школы.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Отключения светофоров#Светофоры
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