Тюменцам предложили в аренду секс-игрушки

Posted 31 января, 04:58
Published 31 января, 04:58
Modified 31 января, 05:00
Updated 31 января, 05:00
Сервис бронирования мест «для свиданий» на сутки в Тюмени предлагает клиентам дополнительную услугу — секс-игрушки во временное пользование. Предметы можно получить за дополнительную плату. Для всех клиентов существует один комплект, переходящий «из рук в руки».
«Игрушки для взрослых в аренду, чтобы каждая ночь была наполнена новыми открытиями. Машины любви, чтобы придать остроты вашим интимным играм», — говорится в объявлении на популярном сайте.
Любителям БДСМ-развлечений там же предлагают в аренду ошейники, плети, стеки, цепи.
Первыми объявление заметили в URA.RU. Они же узнали, как сек-игрушки обрабатывают после того, как они побывали в аренде. Автор объявления заверил, что для дезинфекции используют специальные средства. Особо мнительным посоветовали использовать контрацептив.
«Наш Город» рассказывал о новом формате отдыха в пригороде Тюмени для горожан и туристов. Любителям нестандартных отношений предлагают отдохнуть в БДСМ-доме «Время грехов», который специально оборудован в скрытой от глаз местности.