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Posted 31 января, 04:58

Published 31 января, 04:58

Modified 31 января, 05:00

Updated 31 января, 05:00

Тюменцам предложили в аренду секс-игрушки

Тюменцам предложили в аренду секс-игрушки

31 января 2025, 04:58
Фото: Изображение Midjourney.
Предметы должны привести влюбленных к «новым открытиям». Правда, вещички из магазинов для взрослых уже побывали «в употреблении».

Сервис бронирования мест «для свиданий» на сутки в Тюмени предлагает клиентам дополнительную услугу — секс-игрушки во временное пользование. Предметы можно получить за дополнительную плату. Для всех клиентов существует один комплект, переходящий «из рук в руки».

«Игрушки для взрослых в аренду, чтобы каждая ночь была наполнена новыми открытиями. Машины любви, чтобы придать остроты вашим интимным играм», — говорится в объявлении на популярном сайте.
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Любителям БДСМ-развлечений там же предлагают в аренду ошейники, плети, стеки, цепи.

Первыми объявление заметили в URA.RU. Они же узнали, как сек-игрушки обрабатывают после того, как они побывали в аренде. Автор объявления заверил, что для дезинфекции используют специальные средства. Особо мнительным посоветовали использовать контрацептив.

«Наш Город» рассказывал о новом формате отдыха в пригороде Тюмени для горожан и туристов. Любителям нестандартных отношений предлагают отдохнуть в БДСМ-доме «Время грехов», который специально оборудован в скрытой от глаз местности.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Развлечения
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