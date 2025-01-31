Солнце согреет, а реки обмелеют. Каким будет лето в Тюмени

Posted 31 января, 13:25
Published 31 января, 13:25
Modified 31 января, 13:27
Updated 31 января, 13:27
Средние температуры в летние месяцы ожидаются в пределах климатической нормы. В июне пригреет даже сильнее, чем в начале прошлого лета.
Днем в июне будет, в среднем, +21 градус тепла, в июле традиционно потеплеет, средняя температура установится на уровне +23 градусов. Август тоже будет вполне летним, термометры будут показывать около +21, следует из прогноза сервиса «Яндекс.Погода» на основе исторических данных за последние 10 лет.
Первый месяц лета будет богат на дожди — лить будет примерно 12 дней из 30, а еще 11 дней будет просто пасмурная или малооблачная погода. Дожди могут помочь восстановить грунтовые воды, которых будет недобор из-за малоснежной зимы. Риск ранних паводков возрастает из-за аномально тёплой зимы, но объемы его будут небольшими. Хотя некоторые районы может основательно подтопить.
«Если снега мало или нет, объём талой воды резко сокращается, из-за чего водоёмы получат меньше воды, что приведёт к слабому или умеренному паводку. При этом уровень грунтовых вод может не восстановиться, что создаст проблемы для сельского хозяйства и водоснабжения летом», — пояснили в центре «Фобос».
Ожидается, что паводок будет растянутым и менее интенсивным, без резкого пика.
Июль в Тюмени ожидается самым солнечным из летних месяцев, хотя дождливых дней ожидается столько же, как в июне — 12. Но выпадет всего два пасмурных дня и восемь с переменной облачностью. В августе прогнозируется 12 дождливых, 5 пасмурных и 7 с переменной облачностью дней. Дожди будут умеренными.
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