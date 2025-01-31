Солнце согреет, а реки обмелеют. Каким будет лето в Тюмени

Первый месяц лета будет богат на дожди — лить будет примерно 12 дней из 30, а еще 11 дней будет просто пасмурная или малооблачная погода. Дожди могут помочь восстановить грунтовые воды, которых будет недобор из-за малоснежной зимы. Риск ранних паводков возрастает из-за аномально тёплой зимы, но объемы его будут небольшими. Хотя некоторые районы может основательно подтопить.