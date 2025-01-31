СОГАЗ застраховал грузы «Детского мира» более чем на 100 млрд рублей

Posted 31 января, 03:00
Published 31 января, 03:00
Modified 31 января, 11:32
Updated 31 января, 11:32
Общее страховое покрытие по всем грузам на 2025–2027 год составляет свыше 100 млрд рублей. Лимит на одну перевозку — 500 млн рублей.
Страхование защищает широкий перечень товаров, доставляемых по суше, воздуху и морю, включая игрушки, товары для будущих мам, одежду и обувь, корма и аксессуары для животных и средства гигиены.
Страховые риски включают как гибель или порчу товара при перевозке, так и при временном хранении в распределительных и сортировочных центрах.
Программа страхования в том числе предусматривает упрощенную процедуру урегулирования поврежденных грузов с предоставлением минимального пакета документов по убыткам до 1 млн рублей.
Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.
Группа компаний «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». Сайты: detmir.ru, zoozavr.ru.