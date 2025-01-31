«Пятёрочка» исполняет мечты: житель Тюмени выиграл квартиру в новогодней акции

Posted 31 января, 04:00
Published 31 января, 04:00
Modified 31 января, 04:00
Updated 31 января, 04:00
Для участия нужно было совершить покупку с картой лояльности «Х5 Клуба» в магазине торговой сети и зарегистрировать на сайте чек от 500 рублей. Кроме того, дополнительные возможности для победы предоставляли товары-партнеры акции. На этот этот раз удача улыбнулась постоянному покупателю «Пятёрочки» — Владимиру Коновалову из Тюмени. Внимание привлекла надпись «Шанс» на чеке, и он решил зарегистрировать его на сайте акции.
Когда я узнал, что выиграл такую сумму, не сразу поверил. Это был настоящий подарок судьбы! У нас большая семья, но живем мы пока в общежитии. Теперь этот выигрыш поможет нам переехать в новую, просторную квартиру. Спасибо «Пятёрочке» за такие возможности и за то, что делаете мечты реальностью! — поделился впечатлениями Владимир Коновалов.
Приятным совпадением для пенсионера стало получение денежного сертификата спустя всего несколько дней после его 66-летия.
Для меня это стало двойным праздником: новый этап в жизни и теплое чувство от такого подарка к моему дню рождения. Эти дни я точно запомню на всю жизнь, — добавил победитель.
Директор дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Вячеслав Чайков отметил особую радость от передачи главного приза в добрые руки:
Владимир Анатольевич — пример того, как постоянство, вера в удачу и любовь к своей семье делают жизнь лучше. Мы в «Пятёрочке» всегда стараемся дарить нашим покупателям не только удобные и доступные покупки, но и яркие эмоции. Поздравляем и желаем счастья в новом доме!
Напомним, помимо денежного приза, участники могли испытать свою удачу и выиграть другие ценные призы. Например, технику для дома, сертификаты на покупки в «Пятёрочке» или мебельном магазине, а также 10 тысяч Апельсинок на карту лояльности «Х5 Клуба». Кроме этого, ежедневно можно было открывать виртуальный адвент-календарь и получать гарантированные скидки и промокоды на следующие покупки.