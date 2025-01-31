«Пятёрочка» исполняет мечты: житель Тюмени выиграл квартиру в новогодней акции

Для участия нужно было совершить покупку с картой лояльности «Х5 Клуба» в магазине торговой сети и зарегистрировать на сайте чек от 500 рублей. Кроме того, дополнительные возможности для победы предоставляли товары-партнеры акции. На этот этот раз удача улыбнулась постоянному покупателю «Пятёрочки» — Владимиру Коновалову из Тюмени. Внимание привлекла надпись «Шанс» на чеке, и он решил зарегистрировать его на сайте акции.