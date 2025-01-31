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Posted 31 января, 14:21

Published 31 января, 14:21

Modified 31 января, 14:23

Updated 31 января, 14:23

Похищенную тюменскую девочку нашли в Саратовской области

Похищенную тюменскую девочку нашли в Саратовской области

31 января 2025, 14:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Похищение
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находилась похищенная девочка из Тюмени. Рядом с ней находились неизвестные люди.

Найдена 13-школьница Александра из Тюмени, которая пропала 30 января у здания школы, найдена. Источник из УМВД сообщил «Нашему городу», что с девочкой в настоящий момент все в порядке.

Официальные комментарии будут даны позже.

По словам нашего инсайдера, в Саратовской области автомобиль, в котором находилась школьница, остановили сотрудники госавтоинспекции. Вместе с 13-летней Александрой в салоне находились двое мужчин и одна женщина.

Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело.

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Ранее мы писали, что диаспора цыган в Тюмени отрицает свою причастность к похищению 13-девочки. Об этом заявил председатель общины Гена Виноградов.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#ГИБДД#Уголовное дело#Похищение#Саратовская область#Гена Виноградов
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