Похищенную тюменскую девочку нашли в Саратовской области

Posted 31 января, 14:21
Published 31 января, 14:21
Modified 31 января, 14:23
Updated 31 января, 14:23
Найдена 13-школьница Александра из Тюмени, которая пропала 30 января у здания школы, найдена. Источник из УМВД сообщил «Нашему городу», что с девочкой в настоящий момент все в порядке.
Официальные комментарии будут даны позже.
По словам нашего инсайдера, в Саратовской области автомобиль, в котором находилась школьница, остановили сотрудники госавтоинспекции. Вместе с 13-летней Александрой в салоне находились двое мужчин и одна женщина.
Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело.
Ранее мы писали, что диаспора цыган в Тюмени отрицает свою причастность к похищению 13-девочки. Об этом заявил председатель общины Гена Виноградов.