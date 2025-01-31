Под Тюменью в ДТП травмы получили пенсионерка, ребенок и ее мать

Posted 31 января, 13:04
Published 31 января, 13:04
Modified 31 января, 13:06
Updated 31 января, 13:06
Вчера вечером на 186-м километре автодороги Курган-Тюмень столкнулись автомобили «Датсун» и «Лексус». Подробности сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
По предварительной версии, 26-летний водитель «Лексуса» двигался из Тюмени в село Червишево. Автомобиль занесло перед пешеходным переходом, из-за чего он выехал на встречную полосу.
В результате столкновения пострадала 25-летняя водитель «Датсуна», у нее диагносцированы травмы конечностей, рёбер и другие повреждения. Также травмирована её 7-летняя дочь. Установлено, что ребенок не был пристегнут ремнём безопасности, у нее травмы конечностей и головы. Кроме того, пострадала 78-летняя пассажирка «Лексуса».
Обстоятельства ДТП расследуются.
Ранее тюменские спасатели на 159 км дороги Тюмень — Курган помогли женщине и ее домашнему питомцу, которые попали в ДТП.