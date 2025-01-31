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Posted 31 января, 13:04

Published 31 января, 13:04

Modified 31 января, 13:06

Updated 31 января, 13:06

Под Тюменью в ДТП травмы получили пенсионерка, ребенок и ее мать

Под Тюменью в ДТП травмы получили пенсионерка, ребенок и ее мать

31 января 2025, 13:04
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В пригороде Тюмени произошло ДТП, в котором пострадали женщины. Также травмы получила 7-летняя девочка, которая не была пристегнута ремнями безопасности.

Вчера вечером на 186-м километре автодороги Курган-Тюмень столкнулись автомобили «Датсун» и «Лексус». Подробности сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

По предварительной версии, 26-летний водитель «Лексуса» двигался из Тюмени в село Червишево. Автомобиль занесло перед пешеходным переходом, из-за чего он выехал на встречную полосу.

В результате столкновения пострадала 25-летняя водитель «Датсуна», у нее диагносцированы травмы конечностей, рёбер и другие повреждения. Также травмирована её 7-летняя дочь. Установлено, что ребенок не был пристегнут ремнём безопасности, у нее травмы конечностей и головы. Кроме того, пострадала 78-летняя пассажирка «Лексуса».

Обстоятельства ДТП расследуются.

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Ранее тюменские спасатели на 159 км дороги Тюмень — Курган помогли женщине и ее домашнему питомцу, которые попали в ДТП.

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