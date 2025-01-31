Под Тюменью в ДТП травмы получили пенсионерка, ребенок и ее мать

В результате столкновения пострадала 25-летняя водитель «Датсуна», у нее диагносцированы травмы конечностей, рёбер и другие повреждения. Также травмирована её 7-летняя дочь. Установлено, что ребенок не был пристегнут ремнём безопасности, у нее травмы конечностей и головы. Кроме того, пострадала 78-летняя пассажирка «Лексуса».