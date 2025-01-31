Плакала, но вышла — стали известны подробности похищения школьницы под Тюменью

Posted 31 января, 02:36
Published 31 января, 02:36
Modified 31 января, 02:39
Updated 31 января, 02:39
Машина, на которой увезли 13-летнюю Александру, весь день стояла около школы. Во время занятий девочка была испугана и плакала, даже попросила подругу подождать ее после уроков, чтобы не выходить из здания одной. Александра дала подруге прослушать голосовое сообщение, где неизвестный мужской голос говорил, что замерз ждать на улице.
«Она сказала Юле, что боится выйти, так как ее украдут. В итоге ребенок вышел. Получается, что девочка знала, что с ней может случиться», — рассказала мать подруги пропавшей школьницы Елизавета в беседе с 72.RU.
Полиция и родители посмотрели запись с видеокамеры около школы. В кадр попала и машина, и похитители. Лица распознать не удалось, но видно, что «один был с бородкой, взрослый, среднего телосложения. Второй — молодой». Именно второй мужчина схватил Александру за руку и силой усадил в машину. Одноклассники похищенной видели происходящее и сразу сообщили директору.
Близкие Александры сказали, что ничего не знают о ее парне, но они познакомились в приложении. Родители девочки дают показания в полиции. Жители села Княжево рассказали, что активных поисков не заметили. Судя по кадрам с уличных камер, автомобиль со школьницей уехал за пределы села.
Новость и кадры с черным автомобилем подозреваемых быстро распространились по соцсетям. Тюменцы массово высказали слова поддержки родителям школьницы и пожелали им сил и терпения. Все надеются, что девочку быстро найдут и найдут невредимой.
«Всем сил! Мы это преодолеем», «Соболезную родным и близким. Все, кто может, примите участие в поиске», «Страшно все это», — написали тюменцы.
Как писал «Наш Город», источники сообщили редакции, что похищение ребенка стало данью «цыганским обычаям» между влюбленными. Пока неизвестно, знали ли родители школьницы о планах ее парня. После этого сообщения подписчики возмутились подобным традициям.
«Какие обряды? В средневековье живём что ли? Проверяют народ на бдительность?», «Родители, ребенок — это не шутка», «Надо всем быть бдительными» — высказались читатели «Нашего Города».