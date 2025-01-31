Плакала, но вышла — стали известны подробности похищения школьницы под Тюменью

Машина, на которой увезли 13-летнюю Александру, весь день стояла около школы. Во время занятий девочка была испугана и плакала, даже попросила подругу подождать ее после уроков, чтобы не выходить из здания одной. Александра дала подруге прослушать голосовое сообщение, где неизвестный мужской голос говорил, что замерз ждать на улице.