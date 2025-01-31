Первый пошел. Под Тюменью из-за нарушений закрыли один из популярных супермаркетов

Posted 31 января, 12:24
Published 31 января, 12:24
Modified 31 января, 12:31
Updated 31 января, 12:31
Как сообщили представители ведомства, проверки прошли еще в середине января из-за сообщений о том, что в магазине нарушаются нормы СанПин. Выездные обследования этот факт подтвердили. Отдел защиты прав потребителей передал информацию в прокуратуру и в суд. Защитник ООО «Торгсервис72» с нарушениями, указанными в протоколе и просил о штрафе, пообещав, что устранит указанные недочеты.
Однако судья решил закрыть магазин, так как нарушения не были устранены оперативно на момент выявления.
Напомним, что сеть «Светофор» начали проверять массово в том числе в Тюмени, опять же, из-за жалобы покупательницы. Пока что проверяются 4 магазина в разных частях региона. Также на ситуацию обратили внимание и в Москве, там из-за скандальной репутации сети тоже начались проверки.
Ранее сообщалось о том, что В Тюменской области у 22 детей выявили опасную инфекцию.