nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 12:24

Published 31 января, 12:24

Modified 31 января, 12:31

Updated 31 января, 12:31

Под Тюменью из-за нарушений закрыли один из популярных супермаркетов

Первый пошел. Под Тюменью из-за нарушений закрыли один из популярных супермаркетов

31 января 2025, 12:24
Фото: 1MI.

Под Тюменью из-за нарушений закрыли один из популярных супермаркетов

В селе Абатское закрыли первый магазин сети «Светофор». Причиной стал ряд проверок Роспотребнадзора, который выявил ряд нарушений санитарно-эпидемиологического характера.

Как сообщили представители ведомства, проверки прошли еще в середине января из-за сообщений о том, что в магазине нарушаются нормы СанПин. Выездные обследования этот факт подтвердили. Отдел защиты прав потребителей передал информацию в прокуратуру и в суд. Защитник ООО «Торгсервис72» с нарушениями, указанными в протоколе и просил о штрафе, пообещав, что устранит указанные недочеты.

Однако судья решил закрыть магазин, так как нарушения не были устранены оперативно на момент выявления.

В Тюмени проверяют сеть «Светофор» после жалобы покупательницы
Узнать подробнее

Напомним, что сеть «Светофор» начали проверять массово в том числе в Тюмени, опять же, из-за жалобы покупательницы. Пока что проверяются 4 магазина в разных частях региона. Также на ситуацию обратили внимание и в Москве, там из-за скандальной репутации сети тоже начались проверки.

Ранее сообщалось о том, что В Тюменской области у 22 детей выявили опасную инфекцию.

Читайте также:
В Тюменской области у 22 детей выявили опасную инфекциюЧисло заболевших гриппом в Тюменской области начало растиКонфеты с сюрпризом. Тюменка купила лакомство к чаю и нашла в нем червяка
#Александр Смирнов#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Проверки#Светофор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика