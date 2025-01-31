Первый пошел. Под Тюменью из-за нарушений закрыли один из популярных супермаркетов

Как сообщили представители ведомства, проверки прошли еще в середине января из-за сообщений о том, что в магазине нарушаются нормы СанПин. Выездные обследования этот факт подтвердили. Отдел защиты прав потребителей передал информацию в прокуратуру и в суд. Защитник ООО «Торгсервис72» с нарушениями, указанными в протоколе и просил о штрафе, пообещав, что устранит указанные недочеты.