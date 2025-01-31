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Posted 31 января, 12:19

Published 31 января, 12:19

Modified 31 января, 12:24

Updated 31 января, 12:24

Никаких сугробов: тюменцам пообещали февраль без снега

Никаких сугробов: тюменцам пообещали февраль без снега

31 января 2025, 12:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Прогноз погоды
Февраль в Тюмени будет малоснежным и заметно теплее нормы. Но и температурных качелей избежать не получится.

Поток тропического воздуха, поступающего на Русскую равнину, уже 31 января начнет ослабевать. На крайнем севере начнёт подмораживать, а в субботу массы холодного воздуха из Скандинавии приведут к понижению температуры. К началу под влиянием теплых воздушных масс останется лишь юг Европейской России, рассказали в центре «Фобос».

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По данным синоптиков, январь на 6,2 градуса превысил многолетнюю климатическую норму. Заключительный месяц зимы ожидается на 3,5 — 4 градуса выше климатической нормы.

«Февраль будет холоднее января, но обойдётся умеренными морозами. Во второй половине февраля холод ослабеет. Отличительной чертой грядущего февраля станет малоснежье: земля будет символически присыпана небольшим снежным покровом от 1 до 6 см, хотя в это время года сугробы должны быть не менее 33–38 см», — говорится в сообщении центра.
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По их данным, 3 февраля температура в Тюмени будет колебаться около нуля: ночью -1 градус, а днем +1. Но уже 6 и 8 февраля ночью подморозит до -23 градусов, днем коло -15 и -13 соответственно. 12 февраля дневная температура поднимется до нуля и продержится всю ночью. Днем 13 февраля похолодает до -1 градуса.

В ближайшие две недели снег ожидается только два дня: 3 и 4 февраля. Пять дней будут ясными, еще три дня солнце будут иногда закрывать облака.

Ранее синоптики предупредили тюменцев о сильных морозах и обильных снегопадах в феврале. В первой половине месяца в Тюмень придет антициклон, усиливающий холод, а во второй половине — метели.

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