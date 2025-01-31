Никаких сугробов: тюменцам пообещали февраль без снега

По их данным, 3 февраля температура в Тюмени будет колебаться около нуля: ночью -1 градус, а днем +1. Но уже 6 и 8 февраля ночью подморозит до -23 градусов, днем коло -15 и -13 соответственно. 12 февраля дневная температура поднимется до нуля и продержится всю ночью. Днем 13 февраля похолодает до -1 градуса.