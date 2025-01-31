Не жениться и не ходить на улицу — как народный календарь советует провести 31 января

Православная церковь вспоминает святых Афанасия и Кирилла, защитников церкви от нападок еретиков. Предки считали 31 января днем Афанасия-ломоноса, когда на землю спускаются самые лютые морозы и нечистая сила. Поэтому предпочитали не выходить на улицу и не делать ничего важного: не жениться, не переезжать в новый дом, не проходить серьезное лечение. Иначе все начинания обернутся несчастьем и в будущем принесут только проблемы.