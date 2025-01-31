Не жениться и не ходить на улицу — как народный календарь советует провести 31 января

Posted 31 января, 02:07
Published 31 января, 02:07
Modified 31 января, 02:07
Updated 31 января, 02:07
Православная церковь вспоминает святых Афанасия и Кирилла, защитников церкви от нападок еретиков. Предки считали 31 января днем Афанасия-ломоноса, когда на землю спускаются самые лютые морозы и нечистая сила. Поэтому предпочитали не выходить на улицу и не делать ничего важного: не жениться, не переезжать в новый дом, не проходить серьезное лечение. Иначе все начинания обернутся несчастьем и в будущем принесут только проблемы.
Также нельзя в этот день допивать за кем-то воду. Так можно принять на себя все несчастья этого человека.
Лучше провести этот день дома и поразмышлять в тишине или побыть с близкими. Главное, держать позитивный настрой.
Считается, что метель в этот день предвещает долгую зиму, а ясная погода — раннюю весну. Если вороны кружат стаями, то вскоре похолодает еще сильнее. Если вместо мороза в этот день пришло тепло, то летом будет отличная рыбалка с хорошим клевом.