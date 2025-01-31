nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 02:07

Published 31 января, 02:07

Modified 31 января, 02:07

Updated 31 января, 02:07

Не жениться и не ходить на улицу — как народный календарь советует провести 31 января

Не жениться и не ходить на улицу — как народный календарь советует провести 31 января

31 января 2025, 02:07
Фото: 1MI.
По народному календарю отмечается Афанасий-ломонос, день, когда лучше не выходить на улицу и не совершать важных дел. Расскажем, что еще нельзя делать и почему.

Православная церковь вспоминает святых Афанасия и Кирилла, защитников церкви от нападок еретиков. Предки считали 31 января днем Афанасия-ломоноса, когда на землю спускаются самые лютые морозы и нечистая сила. Поэтому предпочитали не выходить на улицу и не делать ничего важного: не жениться, не переезжать в новый дом, не проходить серьезное лечение. Иначе все начинания обернутся несчастьем и в будущем принесут только проблемы.

Также нельзя в этот день допивать за кем-то воду. Так можно принять на себя все несчастья этого человека.

Мистический ужин: шесть принципов застолья в Новый год Змеи
Узнать подробнее

Лучше провести этот день дома и поразмышлять в тишине или побыть с близкими. Главное, держать позитивный настрой.

Считается, что метель в этот день предвещает долгую зиму, а ясная погода — раннюю весну. Если вороны кружат стаями, то вскоре похолодает еще сильнее. Если вместо мороза в этот день пришло тепло, то летом будет отличная рыбалка с хорошим клевом.

Читайте также:
От -35 до +1: небесная канцелярия готовит тюменцам погодные сюрпризыНародные приметы на Антонов день: чего нельзя делать 30 январяВ Тюменскую область идут 29-градусные морозы
#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Погода#Приметы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика