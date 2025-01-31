Не опаздывать: тюменцев предупредили об изменениях в аэропорту Рощино

Posted 31 января, 05:16
Published 31 января, 05:16
Modified 31 января, 05:17
Updated 31 января, 05:17
В аэропорту Рощино изменилась нумерация выходов на посадку в связи с окончанием строительства нового терминала. Табло в воздушной гавани и на сайте Рощино уже работают с новой нумерацией, поэтому тюменцев призвали быть особенно внимательными.
«Теперь выходы в центральном здании нумеруются от 3, 3А до 7, 7А. Номера 1, 1А, а также 2 и 2А присвоили гейтам в новом здании. Сейчас они не работают. Чтобы не запутаться и успеть к вылету, просим приезжать в аэропорт заранее», — посоветовал представитель аэропорта.
Он же добавил, что в посадочных талонах также указываются новые номера выходов на посадку.
«Наш Город» сообщал, что в аэропорту Рощино готовятся к открытию нового здания терминала. Оно полностью готово, все работы завершены. В ближайшее время новый терминал примет первых пассажиров.