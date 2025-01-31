«Мы за это не платим»: власти заверили, что Первый канал добровольно показывал Тюмень

Posted 31 января, 08:49
Published 31 января, 08:49
Modified 31 января, 08:59
Updated 31 января, 08:59
В 2024 году про туризм в Тюменской области вышло 6 телепередач, в том числе и на «Первом» канале. В объективы камер попали 45 объектов региона. В федеральных СМИ вышло более 50 публикаций о привлекательности путешествий в Тюменскую области.
Многие предполагали, что такой пиар — результат крупных финансовых вложений, однако Мария Трофимова опровергла эти домыслы.
«Мы за это не платим. К нам обращаются по своей воле», — заверила директор департамента.
Отметим, что в прошлом году Тюменская область стала предметом выпусков популярных туристических шоу.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как нынешний губернатор ХМАО Руслан Кухарук связан с городскими проблемами Тюмени.