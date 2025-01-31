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Posted 31 января, 08:49

Published 31 января, 08:49

Modified 31 января, 08:59

Updated 31 января, 08:59

Власти заверили, что первый канал добровольно показал Тюмень

«Мы за это не платим»: власти заверили, что Первый канал добровольно показывал Тюмень

31 января 2025, 08:49
Фото: nashgorod.ru.

Власти заверили, что первый канал добровольно показал Тюмень

Сюжет
Туризм
Подводя итоги турсезона 2024 года, глава департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова рассказала, как Тюмень попала на первый канал.

В 2024 году про туризм в Тюменской области вышло 6 телепередач, в том числе и на «Первом» канале. В объективы камер попали 45 объектов региона. В федеральных СМИ вышло более 50 публикаций о привлекательности путешествий в Тюменскую области.

Многие предполагали, что такой пиар — результат крупных финансовых вложений, однако Мария Трофимова опровергла эти домыслы.

«Мы за это не платим. К нам обращаются по своей воле», — заверила директор департамента.

Отметим, что в прошлом году Тюменская область стала предметом выпусков популярных туристических шоу.

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