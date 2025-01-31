Kia уходит в небо: в тюменском поселке цыгане на авто выкрали 13-летнюю девочку

В Тюменской области ищут девочку, которую украли цыгане, чтоб выдать замуж

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Второй день Тюменская область с замиранием сердца следит за историей 13-летней девочки в селе Княжево, что находится в 48 километрах от Тюмени. Ребенок сел в машину Kia и до настоящего времени не найден — поиски продолжаются. Кто похитил несовершеннолетнюю и с какой целью? И была ли она против?

Похищение по согласию История началась днем 30 января. Александру похитили после уроков в селе Княжево Тюменской области. 13-летнюю школьницу по одним данным — схватили двое мужчин и усадили в KIA Rio темно-серого цвета с волгоградскими номерами и увезли в неизвестном направлении. По другим — девочка села в машину добровольно. Такую версию также разрабатывают в следственных органах. По словам очевидцев, перед этим она говорила своей подруге, что ее сегодня украдут. При этом в течение всего дня была грустная и даже плакала. Предварительно, машина похитителей стояла возле СОШ с раннего утра. В ней сидели взрослый мужчина с бородкой и молодой парень. Видео: СУ СК РФ по Тюменской области . Момент, когда девочку посадили в автомобиль По информации источника «Нашего Города» накануне в Княжево произошло не просто похищение, а традиционный цыганский обряд. «Девочку выкрал ее жених со своими родственниками — увезли на свадьбу. О том, что ее украдут она знала, о чем сообщала своей подруге. Мама у ребенка русская, отец — цыган», — сообщил инсайдер. И все же по версии знакомых с ситуацией, данное мероприятие идет против воли девочки. К исчезновению ребенка могут быть причастны киднепперы — члены цыганской диаспоры Тюменского района. 13-летнюю школьницу хотят насильно выдать замуж. пропавшая Александра . Фото: Русская община До настоящего времени ориентировка на ребенка не размещена в социальных сетях. Поисками пропавшей школьницы занимаются сотрудники полиции — волонтеры в поисковой операции не задействованы. «Поисково-спасательный отряд находится в тесном взаимодействии с представителями полиции. На данный момент правоохранительным органам не требуется наше вмешательство. И если будет необходима наша помощь, то мы подключимся», — пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе ПО «ЛизаАлерт». Что может ждать похитителей Согласно российским законам похитителям грозит уголовная ответственность. А именно наказание по статье УК РФ «Похищение человека». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Возбуждено ли уголовное дело по факту похищения школьницы пока неизвестно — официальных комментариев нет. Запрос в СУ СК по Тюменской области направлен. В ведомстве готовят официальное обращение. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов отмечает, что похитители школьницы должны будут ответить перед законом за совершенное преступление. «В настоящее время нахожусь на связи с правоохранительными органами, по версии которых совершено преступление. Информации о том, выкрали девочку по цыганским обычаям или нет, у меня нет. Но в целом не никакой разницы, какой национальности те, кто совершил преступление, особенно если речь идет о нарушении российских законов в отношении несовершеннолетних», — отметил в беседе с «Нашим Городом» детский обмудсмен. Впрочем, говорить о завершении истории рано. Наверняка в ней всплывет еще немало пикантных подробностей. «Наш город» продолжает следить за развитием событий. Тут больше не гадают. Как живет цыганская Нахаловка в Тюмени после погромов на Урале Узнать подробнее Свадебные цыганские традиции Цыгане являются одним из самых древних народов. Их общины можно встретить практически в любой стране. Несмотря на то, что сейчас цыгане ведут более оседлый образ жизни, они не отказываются от своих древних традиций, некоторые из которых могут показаться современному человеку абсурдными. У цыган принято очень рано жениться и выходить замуж. При этом чаще всего пару своему ребенку выбирают родители. Чаще всего это происходит на свадьбах родственников, друзей и соседей — во время празднества все незамужние девушки и неженатые парни по очереди выходят танцевать, и за ними тщательно наблюдают старшие. Нередко решение об объединении семей родители принимают, когда жених и невеста находятся и вовсе во младенческом возрасте. Во время сватовства никто из женщин не имеет права присутствовать в комнате, «договор» заключается исключительно между мужчинами обеих семей. Интересно, что девушкой на выданье цыганка становится уже в 14 лет. А после достижения этого возраста после этого с каждым годом ее «стоимость» на рынке невест падает, и к 19 годам она уже считается «старой девой». За невесту у цыган принято давать так называемый калым — ценные вещи, которые передаются семье невесты, чтобы таким образом «компенсировать» потерю семьи. Часть калыма передается молодым. Существует даже особый ритуал для сватовства. В нем участвуют такие атрибуты, как березовая ветка, обвешанная украшениями, и каравай. Если отец невесты кладет эти атрибуты на стол, то считается, что он согласен на брак. Фото: 1MI Свадьба и кража невесты По цыганским обычаям за всю свадьбу платит семья жениха, и так как цыганские свадьбы принято играть очень пышно, как правило, семья начинает копить деньги с момента рождения сына. Традиционно цыганским свадьбы длятся от трех дней до недели. Однако, когда у семьи жениха нет денег на свадьбу или уплату выкупа за невесту или же родители не дают своего благословления на жениться, применяют такую форму вступления в брак, как кража невесты. Правда, этот обычай в цыганских таборах не особо приветствуется. Обычно спустя 3-4 дня после кражи жених и невеста возвращаются в табор — на общем собрании решается, быть свадьбе или нет. При этом, у невесты имеется возможность вернуться в семью — она самостоятельно принимает решение о том, остаться с женихом или вернуться в родительский дом. Турция — 90 тысяч на двоих! Куда поехать отдыхать из Тюмени, чтоб не разориться? Узнать подробнее Чем еще могут удивить цыганские традиции? Брак и венчание На свадьбах мужчинам и женщинам накрываются разные столы. В центре помещения ставят стол для состоявшихся супругов и свидетелей. Приглашённые мужчины, как правило, в строгих костюмах. Замужние женщины — в традиционной одежде с покрытой головой, а незамужние девушки могут позволить себе прийти на свадьбу и в брючном костюме (замужним брюки носить нельзя). Цыганские пары не оформляют официально брак. Но у православных общин обязательным является венчание. Брачная ночь Первый супружеский долг исполняется непосредственно во время свадебного торжества. Для новоиспечённой семьи заранее подготавливается комната или шатёр. Раньше за первой брачной ночью наблюдали двое взрослых женщин (одна со стороны жениха, вторая — со стороны невесты). Сегодня в одну комнату с новобрачными они не заходят, но стоят рядом с ней. После так называемой первой брачной ночи гостям на подносе выносится рубашка или простынь с характерными пятнами крови, посыпанная алыми лепестками, свидетельствующая о невинности невесты. Если невинность девушки нe подтвердилась, свадьба отменяется. А все расходы на организацию свадебного торжества возмещает семье жениха семья невесты. Скверна «Нечистой» у цыган считается половозрелая женщина ниже пояса, за исключением супружеских контактов. У цыган считается «грязным» всё, что находится у женщины ниже пояса: например, туфли. Поэтому мужчины-цыганe остерегаются обижать женщин: они в ответ могут «осквернить», ударив юбкой. «Скверна» способна проникать сквозь перекрытия: если мужчина окажется этажом нижe женщины, он будет «осквернён» и в свою очередь станет источником «скверны». В качествe предохранения от «скверны» цыганки носят передники: считается, что таким способом она защищает еду и посуду. Увезли на машине: в селе под Тюменью пропал ребенок Узнать подробнее И еще немного странностей: Замужней цыганке запрещено носить брюки — только платья и юбки ниже колена. Кроме того, голова всегда должна быть покрыта платком.

Девочка-цыганка, вышедшая замуж в 14 или 15 лет, учебу заканчивает. Под запретом и встречи с подругами — молодая супруга должна заниматься домашними делами от стирки и приготовления пищи до ухода за всеми членами семьи супруга.

Если молодые переезжают в отдельное жильё, девушка должна содержать семью — именно она должна идти работать.

В цыганских семьях запрещены измены, но только со стороны женщины.

Первую ночь после родов жена должна провести с мужем — сами цыгане объясняют это приметой, что если супруга в первую ночь после родов не будет с мужем, то потом она будет ему не верна. Город-нефть или город-мечта: почему Тюмень пока не для туристов? Узнать подробнее Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени школьница сбежала к своему возлюбленному из южной страны. Девочка приняла его религию и разорвала все связи с родными, перестала общаться. К решению проблемы были подключены органы полиции. В настоящее время школьница находится дома с родными, а возлюбленный депортирован из России. Читайте также: В Тюменской области ищут цыган, которые обносят дома в селах и деревнях «Мама, помоги»: тюменка ищет пропавшего на СВО сына В Тюмени пропал 78-летний пенсионер. Он нуждается в медицинской помощи