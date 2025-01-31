Использование многоразовых средств гигиены признано более экологичным

Posted 31 января, 06:48
Published 31 января, 06:48
Modified 31 января, 06:50
Updated 31 января, 06:50
После применения гигиенические принадлежности выбрасываются в пакеты для мусора, а затем отправляются в контейнеры, откуда спецтехника собирает их вместе с другими твердыми коммунальными отходами и доставляет на мусоросортировочные заводы. Примечательно, что одноразовые подгузники изготавливаются из различных материалов, включая нетканые материалы, пластик, целлюлозу и абсорбенты. Все эти компоненты трудно разделить для дальнейшей переработки, поэтому одним из основных методов утилизации сегодня остается размещение на полигонах. На естественное разложение таких отходов могут уйти сотни лет.
Одноразовые подгузники наносят серьезный вред окружающей среде, поскольку они практически не разлагаются в природных условиях. Родители, выбирающие многоразовые подгузники и пеленки вместо одноразовых, безусловно, способствуют снижению количества неперерабатываемых отходов и делают важный шаг к сохранению природы, — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Интересный факт: ежегодно в мире используется более 20 миллиардов одноразовых подгузников, что эквивалентно почти 6 миллионам тонн отходов. Если бы каждый родитель хотя бы частично заменил столь привычные подгузники на многоразовые, это могло бы существенно снизить нагрузку на окружающую среду.