Использование многоразовых средств гигиены признано более экологичным

После применения гигиенические принадлежности выбрасываются в пакеты для мусора, а затем отправляются в контейнеры, откуда спецтехника собирает их вместе с другими твердыми коммунальными отходами и доставляет на мусоросортировочные заводы. Примечательно, что одноразовые подгузники изготавливаются из различных материалов, включая нетканые материалы, пластик, целлюлозу и абсорбенты. Все эти компоненты трудно разделить для дальнейшей переработки, поэтому одним из основных методов утилизации сегодня остается размещение на полигонах. На естественное разложение таких отходов могут уйти сотни лет.